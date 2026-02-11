La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes trauran un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú

La Massana, Encamp, Canillo i Escaldes-Engordany “estem a punt” de treure un edicte per fer un estudi dels diferents llocs de treball dins el comú. Així ho ha assenyalat aquest matí la cònsol major de la primera parròquia, Eva Sansa, en ser preguntada per les demandes del SITCA i el SITCOLAMA, tot esmentant que no serà fins que aquest estigui enllestit que es decidirà “què s’ha de fer”. “El sindicat ho sap” −almenys el massanenc−, ha assegurat, indicant que no tenien cap constància de les qüestions que han demanat.
Cal recordar que els sindicats de treballadors d’ambdues corporacions, d’Andorra la Vella i la Massana, han posat sobre la taula la necessitat d’actualitzar les graelles salarials, revisar els imports dels triennis i avançar en el desenvolupament i la regulació de la carrera professional. “Amb l’estudi es vol fer una valoració dels diferents llocs de treball […] Creiem que hem de ser prudents”, ha citat Sansa, deixant clar que “treballem estretament per millorar la convivència dins el comú”.
En aquest sentit, ha asserit que la relació entre la corporació i el SITCOLAMA “és bona, hi ha fluïdesa i màxima transparència”. La darrera trobada la van fer el passat desembre, i ha explicat que, des de llavors, “sempre se’ns ha demanat contractar més gent”, una mesura que s’està treballant per donar resposta a algun departament “que va més coix”. En detall, han tret tres edictes per a l’administració que, de segur, ha indicat, es cobriran. Ara bé, ha subratllat que “no ho podem fer tot: contractar gent i incrementar els sous”.
Per la seva part, el consell de la minoria, Guillem Forné, ha explicat estar pendents del tema. “Mirarem de reunir-nos tan aviat com es pugui i, a partir d’aquí, actuar amb conseqüència”, ha completat.
Servei de Circulació
Una altra de les demandes del SITCA i el SITCOLAMA és envers la diferència entre el cos especial d’agents de circulació a les dues parròquies. En relació amb això, segons Sansa, al servei massanenc “hi ha molt bon ambient”. A més, el cònsol menor, Roger Fité, ha mencionat que tot i una diferència de 100 o 200 euros respecte als serveis d’altres comuns, a molts agents “els pren més importància el bon ambient”.