El comú obre les inscripcions per al Casal El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma per al pròxim curs 2026/2027

Les sol·licituds per al Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma es poden formalitzar a través del web del Comú o al Servei de Tràmits Les inscripcions per al Casal d’Infants El Llamp i la Ludoteca de Santa Coloma del Comú d’Andorra la Vella per al curs escolar 2026/2027 ja estan obertes.
Les famílies interessades han d’omplir el formulari d’inscripció, disponible a l’apartat d’Infància de la pàgina web del Comú, per optar a una plaça en qualsevol d’aquests dos espais de lleure. Els serveis s’adrecen a infants escolaritzats en etapa de maternal i primària que estiguin inscrits a la parròquia d’Andorra la Vella. La sol·licitud es pot presentar presencialment al Servei de Tràmits del Comú o bé telemàticament a través de l’apartat Tràmits.
Els serveis s’adrecen a infants escolaritzats en etapa de maternal i primària que estiguin inscrits a la parròquia d’Andorra la Vella
Les peticions presentades abans del 16 d’abril tindran preferència en l’assignació de places per al curs escolar 2026/2027. El 17 d’abril es comunicarà a les famílies si han obtingut plaça. Tanmateix, les inscripcions romandran obertes durant tot el curs, de manera que les famílies podran continuar presentant sol·licituds en funció de la disponibilitat de places.