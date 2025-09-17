Canillo presenta la reforma del Palau de Gel i un projecte d’embelliment urbà per un cost de gairebé sis milions d’euros

El Comú de Canillo ha presentat en la reunió de poble, que s’ha celebrat aquesta nit amb la participació de més d’un centenar de persones, el projecte d’embelliment del centre i la reforma del Palau de Gel.
En relació amb aquest equipament, el cònsol major, Jordi Alcobé, ha remarcat que es tracta d’un espai emblemàtic que forma part de la identitat de Canillo i que la seva modernització suposarà un pas endavant en la qualitat de les instal·lacions esportives i de lleure. També ha explicat que la reforma representarà una oportunitat per reforçar l’atractiu turístic i econòmic de la parròquia. “El nou Palau de Gel serà més funcional, més obert i més integrador, pensat tant per als veïns com per a tots els visitants”, ha afirmat.
Pel que fa al projecte d’embelliment del centre, Alcobé ha assegurat que té com a objectiu pacificar el trànsit i guanyar espai per a les persones. El cònsol ha destacat que aquestes actuacions responen al compromís adquirit amb la ciutadania i que volen transformar Canillo en un poble més amable, amb espais pensats per a les persones i equipaments adaptats a les necessitats actuals. “Avui podeu visualitzar i preguntar sobre el projecte que entre tots estem construint”, ha dit durant l’acte.
El pla d’embelliment inclou un pressupost de 5.994.237,91 euros i una superfície d’actuació de 9.120 metres quadrats. Els punts més destacats són l’ampliació de les voreres i la transformació de la plaça del Palau de Gel, que se sumen a altres intervencions com la creació de zones verdes, la renovació de l’enllumenat, la instal·lació de nous paviments i mobiliari urbà, així com la reorganització de l’espai públic.
Cal recordar que, dins d’aquest marc, el Comú ha aprovat recentment una nova ordenació sobre la retolació comercial i publicitària per harmonitzar la imatge parroquial. La normativa limita tipologies i formats, prohibeix grans tanques i estableix un procés gradual d’adaptació per garantir la coherència estètica.
El projecte s’ha desenvolupat a través d’un concurs d’idees, celebrat entre febrer i maig d’aquest any, amb la participació de 13 membres de jurat i un total de 8 reunions. Després de la publicació del concurs d’obra, l’adjudicació es fixa per al 31 de juliol de 2025.
Les obres es divideixen en quatre fases: la primera s’estén d’octubre de 2025 a juny de 2026, la segona de maig a novembre de 2026, la tercera de novembre de 2026 a juny de 2027, i la quarta fase es distribueix en períodes adaptats a les temporades altes, per minimitzar l’impacte en la mobilitat i el dia a dia del poble.
A més de la plaça del Palau de Gel, el projecte inclou actuacions a les places de Bondància, Montaup i Oficina de Turisme. També contempla millores en les xarxes d’aigua potable, residuals i pluvials, així com l’ampliació de la rotonda d’accés a la carretera de Prats i l’optimització de les xarxes d’aigua de la Societat de les Fonts.
La informació del projecte es difon mitjançant tanques a les entrades i sortides del poble i plafons a la plaça Cal Bondància.