El Comú de Canillo incorpora un segon bus al servei Uclic per afrontar l’alta demanda de la temporada d’hivern

El Comú de Canillo incorpora des d’aquest dilluns un segon vehicle al servei de Bus a la Demanda Uclic. La mesura, que es mantindrà fins a l’1 de març, respon a l’augment d’afluència propi de la temporada d’hivern, impulsat principalment per l’activitat turística i l’esquí. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha subratllat que amb aquesta ampliació “Canillo reafirma la seva aposta per una mobilitat més sostenible i eficient, reduint l’ús del vehicle privat i facilitant els desplaçaments interns de manera ràpida i còmoda”.
Així, segons el comú, el reforç té com a objectiu millorar la fluïdesa del servei, reduir els temps d’espera i evitar retards, garantint una resposta més eficient a les necessitats de residents, treballadors i visitants. La decisió es fonamenta en els bons resultats de l’hivern passat, quan ja es va activar un segon bus durant els mesos de més demanda.
Els vehicles del servei van completar 25.900 desplaçaments i van recórrer 101.400 quilòmetres, amb un estalvi estimat de 39.500 km respecte a un sistema de transport regular
L’Uclic va transportar 29.722 passatgers el 2024. El gener va ser el mes de més demanda (4.308 usuaris), seguit del desembre (3.270) i del març (2.929). En canvi, l’octubre, el maig, el juny i el setembre no van superar els 2.000 viatgers. En total, els vehicles del servei van completar 25.900 desplaçaments i van recórrer 101.400 quilòmetres, amb un estalvi estimat de 39.500 km respecte a un sistema de transport regular. Segons el comú, això ha permès reduir en 8.700 kg les emissions de CO₂, reforçant el compromís ambiental del projecte.
Pel que fa a l’ús territorial, el servei concentra la major part de l’activitat entre Canillo i el Tarter, tot i registrar un creixement progressiu a Ransol. Quant al perfil dels viatgers, els residents fixos representen el 60% del total, seguits dels residents temporers (30%) i dels turistes (10%). Els motius de desplaçament estan encapçalats per les raons laborals (69,2%), mentre que un 15,4% correspon a tràmits personals. L’11,5% dels trajectes són d’estudiants i un 3,8% estan vinculats a activitats turístiques.