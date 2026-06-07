Andorra Endavant rebutja equiparar els drets socials i sanitaris dels temporers als dels residents de llarga durada

Andorra Endavant s’ha posicionat en contra d’una ampliació dels drets socials i sanitaris dels treballadors temporers que els equipari als residents de llarga durada, argumentant que existeix una diferència «natural i legítima» entre les persones que resideixen de manera estable al país i aquelles que hi treballen només durant uns mesos.
En un comunicat, la formació ha defensat la necessitat de disposar de mà d’obra temporal per cobrir les necessitats puntuals de determinats sectors econòmics, especialment durant les campanyes d’hivern i d’estiu. Tanmateix, considera que els treballadors temporers no poden gaudir dels mateixos drets que les persones que «fa dècades que viuen, treballen, paguen impostos i cotitzen a Andorra».
Segons la formació, els residents permanents han contribuït durant anys al sosteniment dels serveis públics i, per aquest motiu, els seus drets han de diferenciar-se dels d’aquelles persones que arriben al Principat durant tres o quatre mesos abans de retornar al seu país d’origen.
AE considera que els treballadors temporers no poden gaudir dels mateixos drets que les persones que «fa dècades que viuen, treballen, paguen impostos i cotitzen a Andorra»
Pel que fa a l’àmbit sanitari, Andorra Endavant defensa que tots els treballadors temporals han de tenir garantida l’atenció urgent i vital. La formació posa com a exemple situacions d’emergència mèdica, com fractures, apendicitis o altres casos greus, en què considera que el sistema sanitari ha d’actuar sense cap mena de limitació.
No obstant això, rebutja que els temporers puguin accedir en les mateixes condicions que els residents consolidats a tractaments, operacions o revisions mèdiques no urgents. El partit argumenta que els recursos públics són limitats i que la prioritat ha de recaure en els ciutadans i residents que han contribuït al sistema sanitari durant anys a través de les seves cotitzacions.
En matèria d’habitatge, Andorra Endavant aposta perquè els treballadors temporals disposin de condicions d’allotjament dignes. En aquest sentit, proposa flexibilitzar la normativa vigent per facilitar la creació de colivings privats adaptats a les necessitats d’aquest col·lectiu, garantint uns estàndards mínims de qualitat i convivència.
La formació conclou que no comparteix un model que, al seu entendre, pugui desvirtuar els serveis públics andorrans o traslladar als residents permanents el cost associat a les estades temporals dels treballadors de temporada.