Constituït el nou Consell de Joves d’Andorra la Vella amb representants de sis centres educatius del país

Queda constituïda una nova edició del Consell de Joves d’Andorra la Vella. Una iniciativa que la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà, Maria Nazzaro, titlla de «necessària», ja que «ens permet escoltar la veu de tots els ciutadans», que «no sempre és fàcil». Per a Nazzaro, aquests consells són una eina de representació «dels col·lectius que conformen les escoles» i que, com a «representants» que són, «tenen la missió d’anar recollint les diferents propostes» fetes pels seus companys i «treballar-les», perquè «un cop les presentin aquí estiguin amb cara i ulls» i «puguem aplicar-les».
L’acte, que ha tingut lloc aquest dimarts al matí a la Sala de Consell del comú d’Andorra la Vella, ha comptat amb la participació de la cònsol menor, Olalla Losada, i dos representants del British College of Andorra, dos del Col·legi Mare Janer, dos del Sant Ermengol, dos del Colegio Español María Moliner, dos de l’Andorrana de 2a ens. Santa Coloma i dos del Lycée Comte de Foix.
Losada ha recordat als nous consellers joves que «les vostres propostes són útils» i «importants per a nosaltres» perquè «la parròquia estigui també pensada» des d’aquesta «mirada jove». Per a il·lustrar-ho, la cònsol ha posat com a exemple algunes de les actuacions que ja van tirar endavant amb anterioritat, com poden ser les de la Disco Jove del Rusc o el Gim jove pensat per a menors d’entre 12 i 15 anys.
D’igual manera, s’ha anunciat la que serà la previsió de calendari de treball per a aquest curs 2025/26. Després d’haver-se oficialitzat durant aquest dimarts els càrrecs de qui seran els consellers joves, la pròxima cita tindrà lloc el 24 de març, dia en el qual es presentaran les propostes fetes per cada escola. Tal com ha indicat Nazzaro, «hi haurà un debat» i després es veurà «quines propostes del Consell d’aquest any sortiran escollides» perquè «nosaltres tinguem la responsabilitat de poder-les tirar endavant».
El calendari preveu trobades per definir iniciatives i valorar-les, incloent una proposta inicial del comú per millorar camins forestals propers als centres de secundària
La pròxima data assenyalada serà el 26 d’abril, dia en el qual s’organitzarà la Jornada dels Consells Comunals i on «us podreu trobar no només els joves, sinó també els consellers de la gent gran, els consellers d’infants i també els consellers que estem actualment al comú», ha assenyalat Nazzaro. Finalment, al juny, s’organitzarà una jornada d’avaluació.
Des del comú també s’ha fet una proposta als joves «per si no en tinguessin cap» a fer. Aquesta ha sigut la realització de millores als camins forestals propers a les escoles de secundària de la parròquia. Segons ha valorat Nazzaro, «els camins de natura és un tema que volem reprendre», però «sí que és veritat que des d’una visió jove potser se’ns escapen petits detalls que si ells ens els fan arribar, podem fer que aquests camins siguin molt més propers a ells». Alguns d’aquests són els del Rec de l’Obac i el del Rec del Solà.
Consellers Joves
Per a la consellera jove del Col·legi Sant Ermengol, Abril Marquina, aquesta és una «bona iniciativa» per a «aportar al col·le i a la parròquia en general». «De moment, no hem parlat res concret, però trobo que la idea que han proposat és bona». D’igual manera, ha afegit que «m’agradaria proposar alguna altra cosa per a poder ajudar sobretot a la classe que represento».