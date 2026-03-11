El Comú d’Andorra la Vella assoleix amb poc més de mig mandat el 55% de les accions recollides al programa

En dos anys i tres mesos de mandat, el Comú d’Andorra la Vella ha assolit el 55% de les accions recollides al programa electoral. Així ho han exposat els dos cònsols, Sergi González i Olalla Losada, incidint que també compten altres objectius que s’hi han anat afegint al llarg d’aquest temps i que la xifra resulta del Pla d’Acció Comunal (PAC) que aquest matí han presentat. Segons han detallat, una “eina viva” que ha de servir per definir el full de ruta a seguir fins al 2027.
Aquesta està també marcada per la transparència, ja que s’ha creat un web en què la ciutadania pot consultar en quin estat es troben les diferents iniciatives de la corporació. “És una eina pionera en transparència a Andorra, la qual ens permet governar amb planificació, fer un seguiment dels projectes i posar-los a l’abast de tothom de forma pública”, ha assenyalat González, afegint que “neix de l’escolta activa” i del “compromís amb les persones i el territori”.
Tot plegat, recollit en 27 objectius generals, 61 específics i fins a 219 accions corresponents a cinc grans eixos d’execució: Habitatge i Urbanisme (complet en un 52,86%); Economia, Turisme i Emprenedoria (53,78%); Comunitat i Benestar (63,92%); Bon Govern i Gestió Interna (50,30%), i Territori, Medi Ambient i Ciutat Verda (53,17%).
“El 55% global és un indicador que anem pel bon camí”, ha destacat el cònsol, asserint que queda feina per fer i que, “com fins ara, la farem amb l’escolta activa”. En aquest sentit, i preguntat per l’objectiu una vegada finalitzi el mandat, González ha esmentat que si s’arriba al 80 o 85% “estarem contents”. El 100%, sent realistes, ha reconegut que és impossible tenint en compte que alguns dels projectes del programa no tiraran endavant. És el cas del parc natural a la Vall d’Enclar, pel qual el comú va contractar un estudi que va resultar “inviable”. En darrer lloc, ha comentat que el PAC s’anirà actualitzant trimestralment, període en el qual també es faran reunions amb els diferents departaments “per veure els graus de compliment”.
El càlcul del percentatge
Pel que fa als percentatges d’assoliment, en temàtiques com l’habitatge són difícils de mesurar, però en d’altres d’un caire més social, per exemple, sí. És per això que, durant la roda de premsa, Losada ha subratllat que “s’han fet reunions amb tots els equips tècnics i hem fet un estàndard”. “Hem intentat ser molt prudents, sobretot amb aquest àmbit social”, ha completat.