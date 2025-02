El Comitè Econòmic i Social Europeu aprova l’ús del català en les sessions plenàries

El Comitè Econòmic i Social Europeu (CESE), òrgan consultiu de la Unió Europea, ha aprovat l’ús del català a les seves sessions plenàries. Aquesta institució està formada per 329 representants de sindicats, organitzacions empresarials i altres grups de la societat civil.

La funció principal del CESE és emetre dictàmens sobre les propostes legislatives de la Unió Europea dirigits a la Comissió Europea, el Consell de la UE i el Parlament Europeu. En aquest sentit, actua com a pont entre les institucions amb capacitat decisòria i la ciutadania europea.

L’aprovació de l’ús del català en aquest organisme s’emmarca en les iniciatives impulsades pel govern espanyol a la UE per promoure el reconeixement de les llengües oficials de l’Estat. En aquest context, Espanya ha proposat assumir el cost derivat de la incorporació d’aquestes llengües, un import que, segons estimacions de la Comissió Europea, podria ascendir a 132 milions d’euros.

A més, el govern espanyol ha sol·licitat al Parlament Europeu l’autorització perquè el català, el basc i el gallec puguin ser utilitzats en els debats plenaris, mitjançant un acord administratiu similar als ja vigents en altres institucions comunitàries.

La decisió final sobre aquesta petició correspon a la Mesa del Parlament Europeu, que encara no ha adoptat una resolució al respecte. No obstant això, la presidenta de l’Eurocambra, Roberta Metsola, ha requerit un informe per avaluar l’impacte d’aquesta mesura.