El comerç del Pas de la Casa acomiada Setmana Santa amb “certa satisfacció” tot i que “tampoc és per llançar coets”

El sector comercial del Pas de la Casa es marcava Setmana Santa com a “un bon termòmetre” per mesurar i confirmar el ressorgiment dels comerços després de la reobertura de l’RN20. I tot i que el balanç general no és negatiu, tampoc ha deixat els millors resultats . “Sembla que la venda està normalitzada dins de la seva activitat habitual”, ha afirmat el president de la Unió de Comerciants de Tabac (UCAT), Raül Calvo, en declaracions a EL PERIÒDIC.
El bon temps —a excepció de la gran nevada del dijous 2 d’abril— ha acompanyat al sector. “Hi havia nevades tan fortes que van condicionar una mica les vendes, ha dit Calvo, tot indicant que la resta de la setmana “ha anat bé”. No obstant això, el president de l’UTAC ha remarcat que, tot i haver-hi “certa satisfacció” per part del sector, el balanç general “tampoc és per llançar coets”.
En aquest sentit, Calvo ha posat en valor que “s’ha pogut anar treballant més o menys correctament” i que els comerciants “no estàvem descontents”, sobretot després de recordar que fa uns mesos les previsions del tancament de l’RN20 indicaven que per a aquestes dates la carretera encara continuaria tallada. “Venint d’on venim estem prou satisfets”, ha dit. I és que cal recordar que, a principis de febrer, el tancament del tram que dona accés a Andorra des de França es preveia de tres mesos, tal com van anunciar les autoritats franceses. Afortunadament per al poble encampadà i sobretot per al sector comercial, el pas alternatiu habilitat el 9 de març ha permès l’arribada de turistes francesos.
Amb tot, segons ha esmentat Calvo i altres comerciants consultats, en condicions normals “la Setmana Santa no acostuma a tenir un impacte molt gran”, comparat amb el turisme provinent d’Espanya, el qual no té com a principal reclam el Pas de la Casa. En aquest context, Calvo ha assenyalat que el mes de maig sol ser “més important per les vendes”, ja que hi ha alguns ponts a França que “solen estar bastant bons” i el sector els “espera amb interès”.
Per part del president de l’Associació de Veïns i Comerciants del Pas de la Casa, Òscar Ramon, la seva valoració és més positiva. “Hem treballat bastant bé”, ha indicat, tot destacant el bon temps. El dia de més activitat, segons Ramon, va ser dissabte. “Diumenge una mica menys”, ha recalcat. D’aquesta manera, confia que l’afluència de gent es mantingui les pròximes setmanes. “Ara a seguir”, conclou.