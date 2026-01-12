Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Aquestes actuacions s’emmarquen dins els protocols habituals de seguretat per reduir el risc d’allaus en zones sensibles. | COEX
El Periòdic d'Andorra
Protocols en zones sensibles

El COEX fa més de 50 tirs de prevenció d’allaus en diferents punts del Principat al llarg de tot el cap de setmana

Del total efectuats, 18 es van dur a terme a la zona de la Guardiola, a Soldeu, a les Fonts d’Arinsal i a l’àrea de la Torradella – Pont de Mos – Ransol

El COEX ha dut a terme aquest cap de setmana diverses actuacions de prevenció d’allaus en diferents punts del país, aprofitant la finestra meteorològica i l’elevat risc registrat els darrers dies. Segons ha informat el mateix servei, durant la matinada de dissabte es van efectuar 18 tirs a la zona de la Guardiola, a Soldeu, a les Fonts d’Arinsal i a l’àrea de la Torradella – Pont de Mos – Ransol. Al llarg del mateix dissabte, s’hi van sumar vuit detonacions més a l’Hortell d’Arcalís i al Basser del Corb.

A més, el COEX va executar 20 tirs més entre la Torradella i Castellar, cobrint pràcticament tota la vall de Ransol

Les tasques van continuar diumenge de matinada, amb set tirs addicionals a la Guardiola de Soldeu i novament a la Torradella – Pont de Mos – Ransol. A més, el COEX va executar 20 tirs més entre la Torradella i Castellar, cobrint pràcticament tota la vall de Ransol. Aquestes actuacions s’emmarquen dins els protocols habituals de seguretat per reduir el risc d’allaus en zones sensibles, tant per protegir les infraestructures com per garantir la seguretat de les persones, en un context marcat per les nevades i les condicions d’inestabilitat del mantell nival.

