Formació contínua

El Centre de Formació al Llarg de la Vida obrirà les portes per donar a conèixer la seva oferta formativa

La jornada, prevista per aquest dimecres, inclourà una taula rodona amb exalumnes, activitats interactives i un nou catàleg

El Centre de Formació al Llarg de la Vida (CFLV) celebrarà aquest dimecres, de 19.00 a 21.30 hores, la seva primera jornada de portes obertes amb l’objectiu de presentar el centre i divulgar l’oferta de formacions que s’hi imparteixen. L’esdeveniment, obert a tota la ciutadania, comptarà amb una taula rodona protagonitzada per quatre exalumnes del centre que compartiran les seves trajectòries i detallaran com els ha beneficiat la formació rebuda al CFLV per avançar en diferents àmbits professionals i personals.

Després de la taula rodona, els assistents podran participar en presentacions i activitats interactives que permetran aprofundir en els diferents programes formatius. A més, s’explicarà el suport que ofereix el centre en la preparació de diverses proves oficials, com ara el títol de graduat en segona ensenyança o el de batxillerat per a candidats lliures, l’accés a estudis superiors per a majors de 25 anys, el diploma de ciències humanes i socials (en el marc del procés d’accés a la nacionalitat andorrana), i la competència digital ciutadana.

Coincidint amb la jornada, el centre farà pública l’edició actualitzada del catàleg de formacions per al primer semestre del curs 2025-2026. Entre les novetats, destaquen els cursos ‘Com cuidem en demències i Alzheimer’; ‘Taller pràctic d’ús de làser amb metacrilat’; ‘Ciberassetjament escolar i ús de pantalles per a famílies’, ‘Comunicació assertiva’ i ‘Economia domèstica i finances personals’.

El nou catàleg inclou prop de 80 cursos agrupats en diferents àmbits, com ara les activitats sociosanitàries, la comunicació, la ciència, el màrqueting, la competència digital, el creixement personal i l’emprenedoria. Totes les formacions són subvencionades pel Govern i les inscripcions s’obriran el dilluns 16 de juny i es podran formalitzar a través del web del centre.

Planificació de les activitats de la jornada de portes obertes del Centre de Formació al Llarg de la Vida. | CFLV