El Centre Cultural Lauredià ‘reneix’ quatre anys després amb la voluntat de «tornar a donar vida» a Sant Julià

A pocs minuts de l’acte oficial d’inauguració del renovat Centre Cultural Lauredià, i amb els nervis a flor de pell, el cònsol major, Cerni Cairat, s’ha mostrat il·lusionat per culminar un projecte que ha qualificat de «camí llarg» i, en alguns moments, «tortuós i difícil». Així, i després de gairebé quatre anys d’obres, el mandatari ha destacat que la jornada culminarà amb «un espectacle d’altíssim nivell» dirigit per Hansel Cereza, fundador de La Fura dels Baus, però també amb la participació «d’actors, actrius i entitats culturals i socials de la parròquia».
«Això parla molt bé del que és Sant Julià i de la nostra comunitat», ha subratllat Cairat, qui no ha volgut deixar passar l’oportunitat de compartir el mèrit de la reinauguració amb els anteriors equips comunals que han precedit l’actual corporació: «El mèrit no és únicament nostre, sinó també de tots els cònsols que hi ha hagut prèviament i, sobretot, d’aquells que van concebre i imaginar aquest equipament als anys vuitanta», ha afirmat.
«El mèrit no és únicament nostre, sinó també de tots els cònsols que hi ha hagut prèviament i, sobretot, d’aquells que van concebre i imaginar aquest equipament als anys vuitanta» – Cerni Cairat
Val a dir, però, que l’equipament s’ha renovat sense perdre la seva essència, tot i que buscant, alhora, una evolució en l’àmbit tècnic i tecnològic. «Veurem uns auditoris amb els últims equipaments tècnics que ens permetran fer molts altres tipus d’esdeveniments artístics dels que fèiem abans», ha explicat el cònsol en referència als auditoris Claror i Rocafort, qui també ha remarcat que la voluntat ha sigut preservar la identitat de l’edifici: «Volíem que la gent, quan entrés i recuperés el seu centre cultural, el reconegués encara com a propi», tot destacant que s’han conservat elements emblemàtics com els marbres originals dels espais interiors.
A més, Cairat ha defensat que aquesta renovació permetrà reforçar el paper de Sant Julià de Lòria com a referent cultural del país. «Ja ho era abans, però ara ens permetrà fer-ho amb encara més qualitat», ha assegurat, tot afegint que els nous espais també han de servir perquè «els artistes del país puguin tenir aquests equipaments punters per estrenar o programar les seves pròpies obres». A això s’hi suma un nou espai escènic obert cap a la plaça de la Germandat, el qual, segons el cònsol lauredià, els assistents podran descobrir «al cent per cent del seu potencial» durant l’espectacle inaugural.
«Ara haurem d’aterrar després d’aquest procés d’obres llarg i intens i començar a marcar en quina línia volem treballar […] El potencial de l’edifici és immens» – Cerni Cairat
Per altra banda, el mandatari comunal també ha avançat que l’interès pel nou equipament ja és evident abans fins i tot de la seva obertura. «Encara no hem reinaugurat l’edifici i ja estem rebent moltíssimes sol·licituds per programar-hi activitats», ha revelat. En aquest sentit, i a més de recuperar la temporada estable de teatre compartida amb Andorra la Vella, Cairat ha anunciat un nou cicle de teatre infantil, la celebració de congressos i ha deixat la porta oberta a futures projeccions de cinema, aprofitant els nous equipaments dels auditoris. «Ara haurem d’aterrar després d’aquest procés d’obres llarg i intens i començar a marcar en quina línia volem treballar», ha apuntat, abans de concloure que «el potencial de l’edifici és immens».