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  • Turistes, a l'avinguda Carlemany. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Riscos i vulnerabilitats

El canvi climàtic obliga el Principat a replantejar el model turístic per mantenir l’atractiu de la destinació

Una diagnosi elaborada amb AR+I identifica les vulnerabilitats del sector i obre la porta a mesures per adaptar les estacions i diversificar l'oferta

El canvi climàtic planteja nous reptes per al futur del turisme i obliga a avançar cap a un model més diversificat i adaptat a les noves condicions ambientals. Així es desprèn de la diagnosi elaborada per l’Oficina de l’Energia i del Canvi Climàtic (OECC), conjuntament amb Andorra Recerca + Innovació (AR+I), la qual identifica els principals riscos i vulnerabilitats del sector turístic davant els efectes del canvi climàtic. Els resultats s’han presentat aquest divendres als representants del sector amb l’objectiu de començar a definir les mesures necessàries per preservar la competitivitat del Principat com a destinació de muntanya.

En aquest sentit, l’estudi assenyala la necessitat de reforçar la competitivitat de les estacions de muntanya, diversificar les activitats turístiques i protegir els ecosistemes. A més, ha donat pas a un taller participatiu amb els principals agents del sector, durant el qual s’han contrastat els resultats de l’anàlisi i s’han recollit aportacions per identificar les actuacions prioritàries. Aquest procés servirà per elaborar un full de ruta que permeti adaptar l’activitat turística als nous escenaris climàtics i mantenir l’atractiu d’Andorra durant tot l’any.

L’estudi posa el focus en la necessitat de reforçar les estacions de muntanya, diversificar l’oferta turística i preservar els ecosistemes davant els nous escenaris climàtics

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha defensat que l’adaptació del turisme ha de combinar la sostenibilitat amb la competitivitat econòmica. «El futur del turisme andorrà passa per transformar els reptes en oportunitats», ha manifestat, tot destacant que el treball conjunt amb el sector ha de permetre reforçar els elements que caracteritzen el país com a destinació de muntanya i avançar cap a un model preparat per afrontar els canvis climàtics.

Finalment, aquesta iniciativa s’emmarca en el desplegament de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (LITECC), la qual estableix l’anàlisi dels impactes climàtics en quatre àmbits prioritaris: turisme, energia, salut i sector primari. Després de l’avaluació del sector energètic, presentada durant el mes de juny, l’Executiu preveu continuar els treballs amb estudis i tallers participatius centrats en la salut i el sector primari durant els pròxims mesos.

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