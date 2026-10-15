Torra, en nom de l’USdA, formalitza la petició per celebrar la concentració ciutadana contra la signatura de l’Acord

La concentració convocada per al pròxim dilluns 19 d’octubre per reclamar que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri abans de la seva signatura ha fet un nou pas administratiu. Joan Torra, en representació de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), ha estat finalment l’encarregat de signar la petició per celebrar la mobilització, la qual ja ha estat traslladada al Ministeri d’Interior perquè en valori la tramitació. Cal recordar que la protesta està prevista a les 19.00 hores a la plaça del Consell General, davant de la Casa de la Vall.
Així, la mobilització, la qual va sorgir d’una iniciativa ciutadana impulsada a través de Change.org, exigeix que la població pugui pronunciar-se sobre l’Acord d’associació abans que Govern el signi a Brussel·les: «Primer signen. Després esperen el vistiplau europeu. I nosaltres, al final», denunciava la impulsora de la petició (qui ha preferit mantenir l’anonimat), plantejant que «quan ens toqui votar, podrem dir que no amb plena llibertat? O ens diran que s’ha avançat massa, que quedaríem malament i que el país no es pot permetre fer marxa enrere?».
«La signatura d’un acord no pot convertir la consulta popular en un simple tràmit ni condicionar anticipadament el sentit del vot […] Aquesta qüestió va més enllà de posicionar-se a favor o en contra» – Unió Sindical
En aquest sentit, la concentració ha rebut el suport de Concòrdia, l’USdA i Som Veïns, organitzacions que coincideixen a reclamar una consulta prèvia a la signatura. Precisament, des de l’ens sindical ja s’havia defensat que «la signatura d’un acord no pot convertir la consulta popular en un simple tràmit ni condicionar anticipadament el sentit del vot», tot insistint que «aquesta qüestió va més enllà de posicionar-se a favor o en contra de l’acord» i que l’objectiu és garantir que la ciutadania pugui decidir «amb coneixement de causa i amb la garantia que la seva voluntat serà respectada».
Altrament, també cal destacar que la formalització de la sol·licitud arriba després que el cap de Govern, Xavier Espot, qüestionés aquest mateix dijous l’anonimat dels impulsors de la convocatòria. «Quan algú convoca una manifestació ha de seguir els conductes legals i, per tant, ha de fer una sol·licitud amb noms i cognoms, identificant els organitzadors, perquè si mai se’n deriven responsabilitats, les administracions públiques han de saber a qui exigir-les», ha manifestat el mandatari governamental durant la compareixença posterior a la signatura del memoràndum d’entesa amb les principals entitats empresarials.