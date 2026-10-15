‘Andorra és Bella’ dona el tret de sortida amb 150 assistents de diverses nacionalitats i la mirada posada el 2027

La primera edició d’ ‘Andorra és Bella’ ha engegat aquest dijous amb el congrés ‘Andorra Beauty Congress’, una iniciativa impulsada pel Comú d’Andorra la Vella amb el propòsit de consolidar el Principat com una destinació de referència global en l’àmbit de la cosmètica, el benestar i la perfumeria. L’esdeveniment, el qual reuneix 19 ponents especialitzats del 15 al 18 d’octubre al Centre de Congressos de la capital andorrana, ha aplegat més d’un centenar de persones en la jornada inaugural, amb un gran percentatge tant de presència local com d’internacional, de nacionalitat espanyola, francesa i fins i tot brasilera.
El cònsol major de la parròquia, Sergi González, ha celebrat l’alta participació, tenint en compte que hi ha més de 200 empreses a Andorra la Vella que es dediquen al sector i, per tant, és «un bon reclam per a aquest pol comercial». González també ha avançat que hi haurà una segona edició prevista per al maig de 2027 amb la voluntat d’esdevenir una cita obligatòria anual per a la indústria cosmètica i ha convidat la resta de parròquies a formar-ne part: «‘Andorra és Bella’ no és un projecte només d’Andorra la Vella, tot i que ho hem tirat endavant des del comú i agraïm el suport d’Andorra Turisme per creure-hi. L’any vinent altres parròquies han de sumar-s’hi perquè és un projecte de tot el país».
«Tenim espais al Principat que són molt comercials, així que tenim molt camí per recórrer. Penso que és la primera pedra d’un projecte que té molt futur» – Jordi Torres
D’altra banda, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat el paper clau del sector en l’economia i el comerç de tot el país, donat que «la perfumeria no s’acaba a l’avinguda Meritxell, ja que tenim molts altres espais al Principat que són comercials, així que tenim molt camí per recórrer. Penso que és la primera pedra d’un projecte que té molt futur». Així, el ministre ha afirmat que una vegada tinguin els primers balanços, «serà moment de sumar més institucions» de cara a la propera edició, afegint que «el món de la cosmètica i la bellesa representa una part molt important de l’oferta comercial d’Andorra. Recolzar el sector amb un congrés d’aquestes característiques era necessari».
Una indústria innovadora a l’alça
Les primeres ponències del dia han mostrat als assistents algunes de les novetats més recents, sobretot en l’àmbit de la perfumeria. Armando Medina és el fundador d’Scent Technologies, un projecte basat en la tecnologia olfactiva adreçat a empreses amb la finalitat de crear fragàncies personalitzades. Amb l’ajut d’una aplicació mòbil, l’usuari pot triar la proporció exacta de cada perfum i així obtenir la colònia desitjada.
Camila Tomás, creadora dels ‘smell testers’, ha presentat el seu producte: un petit dispositiu estrenat a l’estiu que, només amb 15 mil·lilitres, conté 3.000 proves de perfum mitjançant l’extracció de l’alcohol. Així, el producte consisteix a «filtrar els químics i sense les molècules, no satura els receptors olfactius», permetent distingir fins a 100 perfums diferents.
També han tingut cabuda productes destinats a la cura personal. Sandro De Gregorio, el director comercial d’Hydroprotec, ha presentat Hidrosan de fotoprotecció, una proposta que pretén instal·lar crema solar en esdeveniments multitudinaris, com ara festivals de música. L’empresari considera Andorra un aparador «essencial» per al seu producte pel clima assolellat durant tot l’any i ha afirmat que el Congrés és «el nostre primer pas cap a una expansió internacional».