Sant Julià permetrà rehabilitar edificis sense les places d’aparcament exigides a canvi de pagar 24.000 euros per plaça

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat una nova ordinació que permetrà autoritzar obres majors de rehabilitació en edificis ja existents que no puguin complir amb les exigències d’aparcament establertes per la normativa urbanística. La mesura, amb l’abstenció de la minoria, contempla que els propietaris puguin compensar la manca de places a través del pagament d’una taxa d’uns 24.000 euros per cadascuna, sempre que es demostri que és tècnicament impossible habilitar-les a la mateixa finca o en un radi de 500 metres.
Així, la modificació busca facilitar la recuperació d’immobles que actualment no es poden rehabilitar perquè no disposen de l’espai necessari per construir aparcaments o perquè no tenen la possibilitat d’aconseguir places en parcel·les properes. «Facilitar la rehabilitació i la posada al mercat» d’aquests edificis és un dels objectius que ha defensat el cònsol major, Cerni Cairat, especialment «en un moment en què la necessitat d’habitatge és més que notòria». Segons ha explicat, hi ha projectes en edificis preexistents, sobretot en zones antigues de la parròquia, que «ara mateix podien quedar bloquejats» per aquesta exigència.
Si un propietari vol rehabilitar un edifici i la normativa li exigeix disposar de quatre places d’aparcament, però només en pot habilitar una, podria compensar les tres restants amb el pagament d’uns 72.000 euros
A tall d’exemple, si un propietari vol rehabilitar un edifici i la normativa li exigeix disposar de quatre places d’aparcament, però només en pot habilitar una, podria compensar les tres restants amb el pagament d’uns 72.000 euros. D’aquesta manera, i sempre que es compleixin la resta de requisits urbanístics, la manca d’aquestes places no impediria per si sola l’autorització de les obres. La mesura, però, no serà aplicable a les construccions de nova planta, les quals hauran de continuar complint les obligacions d’aparcament establertes.
Pel que fa a l’abast que podria tenir aquesta nova regulació, Cairat ha indicat que el comú té coneixement d’almenys dos edificis els responsables dels quals estarien interessats a impulsar-ne la rehabilitació. Tanmateix, la corporació no disposa d’una previsió sobre els ingressos que podria generar el cobrament de les taxes ni ha elaborat un estudi d’impacte econòmic de la mesura.
Dos anys per regularitzar les places situades en altres parcel·les
L’ordinació també estableix un període transitori de dos anys per revisar i regularitzar determinades situacions en què les places d’aparcament exigides a un edifici es troben ubicades en una altra finca. Durant aquest termini, Urbanisme haurà d’examinar els casos afectats i comprovar que les vinculacions entre els immobles i les places s’ajusten a les condicions previstes per la normativa. En aquest sentit, Cairat ha reconegut que existeixen situacions anteriors que requereixen una revisió, especialment pel que fa a la interpretació i aplicació de les condicions que regulen la ubicació dels aparcaments.
Per la seva banda, Josep Majoral ha expressat reserves sobre l’elaboració de l’ordinació i ha reclamat més garanties perquè les places situades en parcel·les diferents de l’edifici al qual estan vinculades mantinguin efectivament el seu ús com a aparcament. En concret, ha plantejat que s’estableixi una càrrega o servitud clara sobre els terrenys corresponents, de manera que no es puguin acabar destinant a altres finalitats, com ara l’emmagatzematge o el lloguer per a usos diferents. Cairat ha agraït l’aportació del conseller i ha admès que es tracta d’un aspecte que es podria estudiar de cara a una futura modificació de l’ordinació.