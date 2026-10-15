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  • Editorial

Un «brindis al sol» que mereix una resposta

Qualificar de «brindis al sol» una mobilització ciutadana és una expressió que exigeix prudència, especialment quan qui la pronuncia és el cap de Govern. Xavier Espot ha qüestionat la concentració convocada per reclamar que el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea se celebri abans de la signatura. Tanmateix, la iniciativa ha fet un pas més enllà de l’anonimat inicial: Joan Torra, en representació de l’USdA, ja ha signat la petició formal presentada al Ministeri d’Interior. Aquest fet no determina ni l’autorització de la concentració ni la viabilitat de la reivindicació, però sí que obliga a distingir entre una convocatòria sense responsables identificats i una sol·licitud assumida públicament per un representant sindical. El debat sobre els terminis del referèndum és legítim, com també ho és que el Govern defensi el seu calendari i expliqui les limitacions institucionals existents. Ara bé, discrepar d’una protesta no hauria de comportar menystenir-la. Davant d’una qüestió d’aquesta transcendència, el rigor democràtic reclama arguments, transparència i respecte pel dret de manifestació.

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