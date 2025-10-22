El calendari solidari de GosSOS 2026, ‘(In)visibles’, dona visibilitat a dotze gossos del Centre de Protecció Caní

El Ñico, el Catxi, en Toby, en Son, el Rocky, el Mike, el Gaspi, el Trum, en Kimbo, l’Ares, el Simba i en Kovu han estat els dotze protagonistes del calendari solidari de GosSOS 2026, que porta per títol ‘(In)visibles‘. Aquesta ha estat la tercera edició d’un projecte que ha comptat amb la participació altruista de dotze fotògrafs professionals del país, els quals han col·laborat per donar visibilitat als gossos del Centre de Protecció Caní que encara busquen una llar.
Durant la presentació, la presidenta de GosSOS, Audrey Montel, ha remarcat que el calendari s’ha elaborat amb la voluntat de “donar visibilitat als gossos que es troben en procés d’adopció”. Montel ha celebrat que, des que s’ha iniciat el projecte, tres dels gossos retratats ja han estat adoptats, i ha expressat el desig que tots trobin una família.
El responsable del centre caní, Jesús Cardesín, ha assenyalat que un quart gos, el Simba, “ja es troba a les portes de l’adopció”. Cardesín ha destacat que el títol ‘(In)visibles’ reflecteix precisament la realitat d’aquells gossos que més han passat desapercebuts i que, gràcies a aquest projecte, han pogut ser vistos i reconeguts.
El títol ‘(In)visibles’ reflecteix precisament la realitat d’aquells gossos que més han passat desapercebuts i que, gràcies a aquest projecte, han pogut ser vistos i reconeguts
Els diferents mesos del calendari han recollit gossos de diverses edats. A l’octubre es pot veure l’Ares, el més jove, d’un any, descrit com “un cor que batega fort i una cua que no para mai”. Al setembre, el protagonisme ha recaigut en en Kimbo, el més veterà, amb dotze anys.
Una de les principals novetats d’aquesta edició ha estat que la totalitat de la recaptació es destinarà a l’associació, ja que Assegur s’ha fet càrrec íntegrament dels costos de producció. D’aquesta manera, els 10 euros que costa cada exemplar es convertiran en un benefici íntegre per a GosSOS, qui ha volgut agrair el suport de l’empresa patrocinadora i de tots els fotògrafs col·laboradors. Cal recordar doncs, que el calendari es posarà a la venta a partir d’aquest divendres 24 d’octubre a la Fira d’Andorra la Vella.
Els 10 euros que costa cada calendari Solidari es convertiran en un benefici íntegre per a GosSOS
Diversos professionals de la fotografia han participat en l’acte de presentació. Entre ells Carles Esteve, encarregat de retratar en Kovu, de set anys, qui ha explicat que ha estat la seva primera col·laboració amb GosSOS i que “fotografiar gossos, de vegades, ha estat més senzill que retratar persones”, subratllant la personalitat i naturalitat del seu model.
Montel també ha explicat que l’associació es troba en converses amb un centre de Catalunya per impulsar a Andorra un projecte pioner que permeti a pacients hospitalitzats en estat crític o amb estades llargues mantenir contacte amb les seves mascotes dins del recinte hospitalari. “Aquest programa ja s’ha aplicat amb èxit a Catalunya, i els professionals que l’han desenvolupat ens han ofert assessorament per adaptar-lo i presentar-lo al Govern d’Andorra”, ha declarat, afegint que “considerem que el gos és un membre més de la família, i ha de poder acompanyar el seu propietari malalt”.
GosSOS ha iniciat converses amb un centre de Catalunya per portar a Andorra un projecte pioner que permeti als pacients hospitalitzats mantenir contacte amb les seves mascotes
Actualment, GosSOS s’ha fet càrrec de 40 gossos, dels quals 25 han viscut al centre i 15 més han estat acollits temporalment en llars per motius de salut, edat o postoperatori. “Hem intentat que cap gos acabi la seva vida al centre, sinó en un entorn digne i acollidor”, ha conclòs Montel.