El Bici Lab abaixa el teló a l’any 2025 amb més de 14.600 usuaris, el rècord de visitants mai assolit

El Bici Lab Andorra ha tancat el 2025 amb un total de 14.629 usuaris, una xifra que representa un increment del 16% respecte a l’any anterior i que consolida, per tercer any consecutiu, la tendència a l’alça iniciada des de la seva obertura, l’octubre del 2022.
De fet, les dades reflecteixen un any especialment positiu, amb sis mesos per sobre dels 1.000 visitants i dos que han superat els 2.500 usuaris. I és que, de mitjana, el Bici Lab ha rebut prop de 56 visitants diaris. Alhora, s’hi han detectat fins a 82 nacionalitats diferents, amb una presència més elevada de visitants provinents de l’Estat espanyol, d’Andorra i de França.
“No és només un espai expositiu, sinó un equipament viu que genera experiències i consciència al voltant de la mobilitat, l’esport i la cultura” – Sergi González
El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, ha destacat que aquestes xifres “confirmen la vocació del Bici Lab com una autèntica ambaixada del ciclisme, capaç d’explicar el relat d’aquest esport, la seva història i els seus valors, tant a la ciutadania com als visitants que arriben al país”. Així mateix, ha subratllat que el museu “no és només un espai expositiu, sinó un equipament viu que genera experiències i consciència al voltant de la mobilitat, l’esport i la cultura”.
Pel que fa al perfil de públic, més del 72% dels visitants han estat públic individual, amb una clara majoria de persones procedents des del país veí del sud, els quals representen gairebé el 50% d’aquest segment. En el cas dels visitants en grup, destaca especialment la presència d’andorrans, els quals suposen el 66% del total, gràcies sobretot a les visites pedagògiques.
El Bici Lab també ha consolidat el seu atractiu com a espai familiar. Segons les enquestes realitzades entre més de 2.500 usuaris, un 48% dels visitants han fet la visita en família. En aquest sentit, González ha posat en valor iniciatives com la mostra ‘Ciutats a Escala humana’, les quals “acosten el museu als infants i a les famílies a través d’un relat accessible, amb valors com la conscienciació, el respecte i la mirada crítica sobre l’entorn”. En detall, la valoració global de la visita se situa en un 8,40 sobre 10.