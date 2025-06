Dada alarmant

Tres detencions per tempativa d’homicidi en l’àmbit domèstic el 2024, les primeres notificades des del 2020

Els tres arrestos formen part de les 60 efectuades per infraccions en l’àmbit domèstic, que augmenten un 9,1% respecte al 2023

El Servei d’Intervenció en Crisi i Conflictes (SICC) va registrar un total de 785 actuacions l’any 2024 relacionades amb casos de violència domèstica i de gènere, segons dades publicades pel Departament d’Estadística del Govern. Aquesta xifra representa un descens del 7,6% en comparació amb el total d’intervencions efectuades l’any 2023.

Del total d’intervencions, el 72,9% van estar motivades per conflictes en l’àmbit domèstic. Els casos relacionats amb la custòdia de menors van suposar el 18% del total. Els incidents classificats com a violència domèstica van representar el 5,4% de les actuacions, mentre que els relacionats amb violència de gènere van constituir un 3,7%.

Pel que fa a les infraccions registrades en l’àmbit domèstic, el nombre total l’any 2024 va ser de 141, un 7,2% menys respecte a les 152 comptabilitzades l’any anterior. Les agressions físiques van ser el tipus d’infracció més freqüent, amb un 43,3% del total. Durant el mateix període, es van efectuar 60 detencions relacionades amb infraccions en l’àmbit domèstic, un increment del 9,1% en comparació amb les dades de 2023.

D’aquestes detencions, el 75,0% van correspondre a casos de violència física. En concret, es van detenir 45 persones per violència física, dues per violència psíquica, deu per violència física i psíquica, i tres per homicidi o assassinat. Entre els anys 2020 i 2023 no s’havia registrat cap detenció per homicidi o assassinat. Tanmateix, la Policia ha precisat que aquests casos van ser considerats com a temptatives i que no es va registrar cap homicidi consumat ni assassinat l’any 2024.

Pel que fa al perfil de les persones detingudes, el 81,7% eren residents al país i el 18,3% no residents. El 76,7% de les detencions van correspondre a homes (46 detinguts, quatre més que l’any anterior), mentre que el 23,3% van ser dones (14 detingudes, una més que al 2023). El grup d’edat amb més detencions és el comprès entre els 30 i els 39 anys, amb un 40% del total, seguit del grup de 40 a 49 anys, que representa el 25%.

En relació amb les infraccions domèstiques, se’n van reportar 55 al llarg del 2024, de les quals 35 van ser per agressions físiques. Aquestes infraccions van comportar la detenció de 23 persones, 20 de les quals per violència física. D’aquestes, 14 van ser dones i 9 homes. La majoria de detencions es van concentrar en els grups d’edat de 18 a 21 anys i de 30 a 39 anys, amb un 26,1% respectivament. Només tres dels detinguts no eren residents.

Pel que fa a la violència de gènere, el 2024 es van registrar 86 infraccions. Gairebé la meitat van ser causades per agressions simultànies de caràcter físic i psíquic. Aquestes infraccions van comportar la detenció de 36 homes, dels quals 24 van ser arrestats per violència física. La franja d’edat més freqüent és la compresa entre els 30 i els 39 anys. Dels detinguts, 28 eren residents i 8 no residents.