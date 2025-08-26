Oberta la convocatòria per sol·licitar les beques per als estudis d’ensenyament superior del curs 2025-2026

El Govern ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria d’ajuts a l’estudi per al curs 2025-2026 amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació i fomentar la continuïtat de la formació postobligatòria. Les beques s’adrecen a estudiants que vulguin cursar estudis oficials de formació professional superior i de primer i segon cicle universitaris, tant a Andorra com a l’estranger o a distància.
El període de sol·licitud s’inicia aquest dimecres, 27 d’agost, i romandrà obert fins al 30 de setembre. Els requisits, els quals es publicaran al BOPA aquest dimarts, inclouen criteris vinculats amb la capacitat econòmica de la llar, així com l’acreditació de les despeses i l’assoliment acadèmic de les matèries cursades. Els ajuts contemplen imports màxims per cobrir conceptes com la matrícula, el material, el desplaçament, la manutenció o la residència.
Les sol·licituds es poden formalitzar de manera telemàtica a través del portal e-tramits.ad, o bé presencialment, amb cita prèvia, al Servei de Tràmits del Govern, ubicat a l’edifici administratiu del carrer Prat de la Creu, 62-64, a Andorra la Vella. També es poden tramitar als serveis corresponents dels comuns.