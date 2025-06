Situació migratòria dels estudiants

Educació confirma que no disposa de dades sobre la situació administrativa dels alumnes escolaritzats al país

Baró assegura que el sistema educatiu no pot incorporar dades sobre la situació migratòria dels alumnes per limitacions legals competencials

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ha confirmat que no disposa de dades relatives a la situació administrativa dels alumnes escolaritzats a Andorra. Així ho exposa la resposta escrita a les preguntes formulades per la consellera general Noemí Amador, del grup parlamentari d’Andorra Endavant, publicades aquest divendres al Butlletí del Consell General.

En la seva exposició, el titular de la cartera, Ladislau Baró, ha reocrdat que tots els infants tenen dret a l’educació bàsica al Principat independentment de la seva situació administrativa, segons el marc legal establert per la Llei qualificada d’educació i la Llei dels drets dels infants i adolescents. “No es tracta d’un requisit exigible”, ha assenyalat Baró, en referència al permís de residència per accedir al sistema educatiu. L’assignació d’un número d’identificació administrativa (NIA), necessari per formalitzar la inscripció al cens escolar, “no és un mecanisme de control migratori, sinó una eina tècnica d’identificació”, ha puntualitzat.

El ministre ha destacat que el cens escolar, regulat pel reglament aprovat al setembre de 2024, té com a finalitats la planificació educativa, el seguiment de polítiques públiques i la garantia d’igualtat en l’accés a l’educació. En aquest sentit, ha afirmat que “no s’hi recullen dades sobre la situació administrativa dels alumnes, ni tampoc es poden tractar”.

Pel que fa a la pràctica escolar, Baró ha indicat que els centres públics del país garanteixen l’escolarització immediata de tots els infants, sense cap tipus de discriminació. A més, s’hi implementen mesures d’avaluació i suport específic per a aquells alumnes que ho requereixen, i es treballa coordinadament amb serveis socials i sanitaris per garantir una atenció integral.

En relació amb els processos de reagrupament familiar, el ministre ha recordat que amb l’aprovació de la Llei Òmnibus es van introduir modificacions en la Llei qualificada d’immigració. Aquestes reformes permeten al Ministeri de Justícia i Interior anul·lar autoritzacions de residència si es detecten incompliments vinculats al reagrupament. En aquest context, Baró ha subratllat que “és Interior qui, d’acord amb la normativa vigent, pot construir i gestionar un registre amb la informació corresponent, a partir de les comunicacions efectuades pels òrgans competents”.

Finalment, ha insistit en el fet que els procediments educatius actuals s’ajusten plenament a la legislació vigent i garanteixen l’accés universal a l’educació. “No podem disposar legalment d’informació segregada sobre la situació administrativa dels estudiants, ni és competència del nostre ministeri fer-ho”, ha conclòs.