Successos

Detinguts dos homes en una antiga casa de cites de l’Alt Urgell amb una plantació de 653 plantes de marihuana

Els arrestats residien a la planta superior de l’edifici, el qual estava equipat amb sistemes de ventilació i material per al cultiu i manipulació

Els Mossos d’Esquadra han detingut dos homes de 52 i 62 anys com a presumptes autors d’un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. Les detencions es van produir en el marc d’una operació policial que ha permès desmantellar una plantació de marihuana amb un total de 653 plantes en un edifici abandonat que antigament havia estat un prostíbul, situat a la C-14 al terme municipal de Ribera d’Urgellet.

Segons ha informat Ràdio i Televisió d’Andorra, la investigació es va iniciar a finals d’abril quan els agents van detectar moviments sospitosos a l’interior del local, el qual no disposava de les condicions mínimes d’habitabilitat. Malgrat això, els policies van constatar la presència d’un sistema d’aire condicionat i una connexió il·legal a la xarxa elèctrica.

Imatges de la plantació de marihuana que han intervingut els Mossos d’Esquadra al’alt Urgell. | Mossos d’Esquadra

Els Mossos també van identificar un vehicle vinculat a un dels detinguts, el qual tenia antecedents per cultiu de marihuana en una operació anterior a Matadepera. Aquest mateix vehicle havia estat relacionat amb una altra plantació desmantellada a Reus.

Amb tots aquests indicis, els equips de l’ARRO van procedir a intervenir l’immoble. En el registre, van localitzar els dos arrestats en una zona adaptada com a espai d’habitatge a la part superior de l’edifici. A la planta inferior, es trobava la plantació amb les 653 plantes, així com tota la infraestructura necessària per al seu cultiu.

A més, els agents van intervenir un quilo de cabdells de marihuana envasats al buit, tres quilos de material vegetal triturat, una màquina per recol·lectar els cabdells i diversos estris utilitzats per preparar la collita.