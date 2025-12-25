Diversand alerta de les dificultats per accedir als tractaments d’hormonació tot i el decret vigent

L’associació Diversand ha fet explicat a El Periòdic que té constància de diversos casos de persones que volen accedir al tractament d’hormonació reconegut per decret, però que no ho poden fer a causa de la complexitat del circuit assistencial i dels tràmits necessaris. Tot i celebrar l’aprovació del decret que inclou aquests tractaments dins la cobertura pública, l’entitat adverteix que la implementació real està generant frustració, neguit i patiment entre les persones afectades. Segons expliquen, Diversand ha recollit testimonis que posen de manifest que el procés és “més feixuc del que s’havia anunciat” i que, en alguns casos, acaba bloquejant l’accés a l’atenció mèdica.
La presidenta de Diversand, Isabella Vargas, assenyala que “estem veient de quina manera s’està implementant tot el tema de l’hormonació” i que, tot i que hi ha persones que sí que han pogut accedir al tractament, “d’altres no han pogut accedir a l’atenció o als tractaments d’hormonació”. Vargas admet que els sentiments dins l’entitat són “confrontats”, ja que “òbviament celebrem que s’hagi aprovat el decret i que entri en aquests tractaments per la CASS”, però alerta que la realitat assistencial és una altra. “Ens trobem que hi ha persones que no poden trobar aquesta atenció perquè l’endocrí al qual han anat no es veu capacitat per portar aquests tractaments. Això genera una situació molt frustrant”, afirma. En aquests casos, explica, la persona ha de tornar a demanar cita amb un altre especialista i “esperar que es torni a començar tot el procés”.
Des de Diversand alerten que aquestes esperes tenen un impacte directe en la salut mental de les persones trans. “Una persona que està en un cos o amb una expressió de gènere amb la qual no se sent còmoda, cada dia d’espera és un dia més de patiment, fins i tot de caure en actituds autolítiques”, remarca Vargas. L’associació defensa i celebra el decret, però reclama al Govern que faci més fàcil i accessible el procés, ja que la complexitat actual del servei “genera angoixa i una càrrega innecessària” a les persones que volen accedir als tractaments. En aquest sentit, Diversand està a l’espera de mantenir una reunió amb el Ministeri de Salut per entrar en el detall dels casos i explorar possibles solucions.
Preguntat pel finançament dels tractaments, l’Executiu ha respost remetent-se a la informació facilitada pel SAAS, segons la qual “de moment no existeix cap demanda de finançament de tractaments hormonals o quirúrgics”. Des del Govern també han explicat que, en el cas dels menors d’edat, el circuit estableix que “es deriven al Servei d’endocrinologia pediàtrica del SAAS”, mentre que en el cas dels adults “la prescripció del tractament es gestiona per part dels professionals especialistes corresponents”. Pel que fa als tractaments quirúrgics, la derivació requerida és la de “l’especialista encarregat de l’atenció i el seguiment del tractament”. L’Executiu assegura, a més, que no hi ha hagut cap cas denegat perquè “no hi ha hagut cap sol·licitud” i que el circuit s’ha treballat conjuntament entre el Ministeri, el SAAS i la CASS. Tot i això, Diversand insisteix que la realitat que els arriba des del territori evidencia una bretxa entre el decret i la seva aplicació efectiva.