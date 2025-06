Memòria anual

Disminució significativa de l’atenció d’Afers Socials en 2024, tot i haver-se incrementat l’import total dels ajuts

Els ajusts destinats a l'habitatge de lloguer van suposar a l'Executiu una despesa de més de 5,5 milions d'euros, gairebé un 11% més que el 2023

El Departament d’Afers Socials va tancar el 2024 registrant una reducció important en el nombre d’usuaris atesos, malgrat que l’import total de les prestacions atorgades es va veure incrementat en relació amb l’any anterior. Concretament, els usuaris que van accedir al servei d’atenció primària es van situar en els 1.640, un 19,5% menys respecte del 2023. D’aquests, 1.328 usuaris van ser atesos pel servei d’atenció continuada i 312 pel servei d’atenció puntual. Pel que fa a l’import total dels ajuts, malgrat que es van reduir en un 3,5%, es va enfilar fins prop dels 3,5 milions d’euros, un 7,82% més que l’any anterior.

Tal com han explicat aquest dilluns durant la presentació de la memòria del 2024 la ministra d’Afers Socials, Trini Marín; el director del departament, Joan Carles Villaverde; i la secretària d’Estat, Ester Cervós, els tres ajuts econòmics ocasionals més sol·licitats l’any passat van ser els relatius a l’accés a l’habitatge o el seu manteniment (26,4%); l’atenció a les necessitats bàsiques (26,65%); i l’accés al Servei d’Atenció Residencial (28,55%). De fet, aquestes tres prestacions van suposar el 81,6% del pressupost total. En aquest sentit, el 62,55% de les ajudes es van gestionar mitjançant la targeta de prepagament per adquirir productes de primera necessitat.

Pel que fa al nombre d’expedients oberts a Afers Socials es van reduir en un 23,6% (1.118) i, per tipus de família, les unipersonals i les monoparentals van representar el 74% dels expedients tractats. Quant als ajuts a l’habitatge de lloguer, van suposar una despesa de més de 5,5 milions d’euros, un 10,5% més respecte del 2023, i els usuaris beneficiats també es van incrementar un 15%, passant dels 2.190 als 2.517. Marín, però, ha manifestat que, tot i que hi hagi hagut una reducció general de les dades -excepte en habitatge- gràcies a l’acompanyament que es fa des del ministeri, això no significa que part de la ciutadania continuï requerint el suport d’Afers Socials. A la vegada, Villaverde ha posat en relleu que el fet que hi hagi menys famílies ateses “no és una causa-efecte” perquè hi hagi menys despeses totals, fa saber l’ANA.

D’altra banda, s’ha registrat un decrement del 14% en el nombre d’usuaris que han necessitat prestacions per fills a càrrec, ja que s’ha passat de les 549 persones a les 470. En total, aquesta temàtica va representar l’any passat un import global d’1,3 milions d’euros, una xifra força similar a la de l’any anterior. En relació amb les prestacions per desocupació involuntària, destinades a atendre necessitats bàsiques, van augmentar lleugerament en un 5,37%, situant-se en els 334.700 euros i arribant fins a 71 persones. .

Quant al servei d’atenció immediata (SAI), es van gestionar 39 expedients entre un total de 47 usuaris, la qual cosa suposa un increment del 35% dels expedients respecte del 2023 i una pujada del 27% en la xifra d’usuaris. Així mateix, el servei telefònic d’urgència (STU), que té per objecte informar, assessorar, orientar i atendre demandes de caràcter urgent, va efectuar 203 intervencions, un 15% menys que el 2023.

Atenció a la gent gran

Al llarg de la presentació de les dades de balanç del 2024, també s’ha fet especial menció a la gent gran. De forma que les xifres mostren que hi va haver un augment del 8,2% en les persones que van rebre pensions de solidaritat, la qual cosa va provocar que la despesa total, que es va enfilar fins als 8,8 milions, també representés una pujada del 12,28%.

Pel que fa a la comissió de valoració sociosanitària (Covass), durant l’any passat es van valorar un total de 321 sol·licituds, de les quals 281 van ser aprovades. D’aquestes, 102 van ser demandes corresponents a l’accés a una plaça concertada de centre de dia; 125 demandes per l’accés a una plaça concertada en recurs sociosanitari en règim 24 hores; 47 assignacions temporals a una plaça concertada de respir en règim de 24 hores; i 7 demandes de valoració de grau de dependència (GDA) sense assignació de recurs.

A més, segons ha explicat Villaverde, de les 270 places sociosanitàries concertades en règim de 24 hores existents al país, el Govern tenia concertades el 68,3% del total, mentre que dels 130 centres de dia totals, les places concertades per l’Executiu representaven el 67%. En global, la despesa liquidada en concepte de preu públic a càrrec del Govern va ser de prop de 4 milions d’euros, un 6,98% més que l’any anterior. Així mateix, la despesa total vinculada a les 368 places concertades el 2024 va ascendir fins als 4,9 milions.

Lligat a aquesta qüestió, i en resposta als mitjans de comunicació, Marín s’ha referit al futur centre sociosanitari que s’ubicarà a Encamp. En aquest sentit, ha dit que es tracta d’una qüestió que “està continuant el seu procés” administratiu i, malgrat que serà una realitat, encara no es poden avançar terminis. El que sí que és cert és que ja hi ha hagut persones que s’han interessat en el projecte per conèixer els requisits i, des del Govern, hi ha la voluntat de treballar en aquesta iniciativa publicoprivada.

Seguint amb les dades de balanç, cal destacar que el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) va incrementar els usuaris en un 45%, passant dels 128 el 2023 als 185 l’any 2024. A més, dels 57 nous usuaris que es van registrar l’any passat, un total de 22 han estat exonerats del servei i altres tres han tingut reducció de tarifa. De les 185 persones ateses, 37 van rebre un ajut econòmic ocasional per fer front al servei total o parcialment per un import total liquidat de 59.762 euros, la qual cosa suposa una mitjana de 1.615 euros per usuari.

Finalment, s’ha destacat que el Banc d’Ajudes Tècniques (BAT), que té per objectiu atorgar prestacions tecnològiques destinades a adaptar l’habitatge o suprimir barreres arquitectòniques, entre d’altres, va afavorir un total de 192 persones que es van beneficiar de 237 productes. També es van atorgar 2.430 noves targetes magnes i actualment gaudeixen d’aquest servei 13.521 persones.

Persones amb discapacitat

A l’últim, els representants d’Afers Socials també han posat en relleu les dades corresponents a les persones amb discapacitat. Així, del document es desprèn que el registre de la Conava va tancar l’any amb 1.943 persones valorades amb un grau de menyscabament superior al 33%, la qual cosa representa un increment del 10,2% en relació amb l’any anterior. A més, durant la presentació de la memòria s’ha explicat que ja s’està treballant el nou reglament i que es presentarà de cara a l’octubre. Properament, també es compartirà amb les entitats per tal que puguin fer les seves aportacions.

Continuant amb les dades, durant el 2024 el Govern va realitzar fins a 32 noves afiliacions a la Seguretat Social a persones amb discapacitat com a cotitzants directes i, actualment, 383 persones gaudeixen d’afiliació. En termes econòmics, la despesa total que va suposar el 2024 va ser de més d’1,3 milions d’euros, un 19,8% més que l’any anterior.

Altrament, l’any passat també es va atorgar fins a 372 pensions de solidaritat per a persones amb discapacitat, un 8,5% més que el 2023, la qual cosa va representar una despesa de 5 milions d’euros, un increment del 17,18%. Entrant al detall dels diferents programes que ofereix Afers Socials en aquest sentit, cal destacar que el programa ‘Vull emancipar-me’ va atendre quatre joves, dels quals tres van superar el període formatiu. El programa ‘Me’n vaig a casa meva’ va acollir una nova demanda, la qual cosa eleva les persones ateses actuals fins a una vintena, mentre que el programa ‘Assistent personal’ va beneficiar un total de quatre persones.

Finalment, i quant a altres recursos, l’any passat es van atorgar 203 noves targetes blaves (1.386 en total) i 72 noves targetes d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (563 persones en total). Finalment, el programa de formació sociolaboral, adreçat a persones que presenten dificultats per accedir al mercat laboral ordinari, va beneficar 26 persones per un import global de 328.992 euros.