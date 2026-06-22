Detingut un no resident per furts a dues perfumeries de la capital i el Pas de la Casa per valor de més de 1.000 euros

El Cos de Policia ha detingut un home no resident de 43 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni. Segons informa, tenia una ordre de recerca judicial amb detenció per furts de perfums que hauria comès en dues botigues del Pas de la Casa i d’Andorra la Vella el juliol del 2025, quan va sostreure una quinzena de perfums valorats en més de 1.000 euros. Durant l’escorcoll, els agents li van trobar un estri que s’acostuma a utilitzar per treure les alarmes de les peces de roba.
Un altre home, de 40 anys, va ser arrestat a la Massana divendres a la tarda com a presumpte autor de delictes contra la Funció Pública i contra l’honor. La patrulla va haver d’intervenir perquè l’home, qui es trobava en un fort estat d’embriaguesa, estava causant aldarulls al carrer i en comerços del poble. Quan els agents el van controlar, els va insultar i en va empentar un.
Pel que fa a conducció sota els efectes de l’alcohol, durant el cap de setmana s’ha arrestat a tres persones. Es tracta d’una dona de 32 anys que va ser controlada la matinada de dissabte amb una taxa d’1,72 quan conduïa pel vial d’Encamp fent ziga-zagues; un home de 45 anys detingut amb una alcoholèmia de 2,27 després de tenir un accident de danys materials la matinada de diumenge a l’avinguda Salou, a l’altura de l’Estadi Comunal, i un tercer conductor, de 47 anys, arrestat a Encamp amb un positiu d’1,3.
Finalment i quant a delictes contra la salut pública, dissabte al matí es va detenir un turista de 42 anys que accedia al país amb 0,4 grams de cocaïna.