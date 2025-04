Mostra gastronòmica i de licors

Degustació, molt de sabor, música i experiència a la primera Fira del Vermut d’alçada de la Cortinada

La nova proposta comunal busca dinamitzar i revitalitzar tots els pobles de Ribera amunt amb una exposició moderna dels beuratges locals

Dos dies enfocats a la família amb el bon beure i tast de fons d’una àmplia i sucosa oferta de licors de fins a 10 cases, la majoria del país, és el que ens espera el pròxim cap de setmana del 17 i 18 de maig a un poble que té molt a dir en el sector del beuratge com és la Cortinada. La Fira del Vermut integrarà 12 expositors de vermut i una oferta alimentària de fins a nou establiments, la qual servirà per complementar les propostes existents del Saló Gourmet i la Mostra Gastronòmica que cohabiten a Ordino.

Una localitat, val a dir, pioners en la producció de vins, cerveses i vermuts 100% naturals com en el cas de Boris Craft Beer, qui enguany i després d’haver superat una certificació corresponent, ara també comercialitza amb els seus propis licors, a banda d’haver detallat en un article anterior i per aquest mitjà la seva oferta cervesera. Boris serà una de les firmes que exposarà de forma inèdita en aquesta ‘Fira d’alçada’ el seu nou producte, i que se suma entre els diversos pobles de Ribera amunt que participaran en una ruta d’escape room dels anys 30 que iniciarà el diumenge a Sornàs i estimulen aquest certamen.

Això serà només una part del que brindarà una primera edició de la Fira del Vermut que, tal com ha recordat avui la consellera de Cultura ordinenca, Mònica Armengol, “més enllà dels tastos i de la mostra de vermuts, tindrà una dinamització per als infants amb dos dies carregats d’activitats, tallers i visites que promouran la cultura de la nostra parròquia”.

Una iniciativa en la qual també col·labora estretament ‘Menjat Andorra’, on el seu editor i responsable, Toni Corominas, ha precisat que el certamen també tindrà diferents actuacions musicals durant les seves darreres hores (dissabte a partir de les 18.00 hores i diumenge des de la 13.00) i que la mostra “també aplegarà marques de renom de Catalunya com ara Bomar – Martini”. Altres de les firmes presents seran: l’Espinaler, El Bandarra, La Minjadora del Sinquede Bar – Petroni, Vins i Teca Dani i Licors Moliné, entre altres.

La presentació aquest matí de la innovadora proposta que combina sons amb gastronomia i brebatge i que inaugurarà i albergarà la Cortinada els pròxims 17 i 18 de maig. | El Periòdic / P.M.

D’aquesta manera, el dissabte 17 de maig a la Cortina, obrint les portes de les 10.00 del matí fins a les 20.00 hores, s’inaugurarà la Fira del Vermut amb un taller infantil amb taules d’art per ensenyar a elaborar aquest beuratge tan característic i en què la parròquia d’Ordino hi ha vist un gran potencial en els seus exportadors. La mostra i tast de vermuts tindrà lloc a partir de les 12.00 hores, on es podrà provar així una interessant oferta que contempla des de ratafies, licors d’herbes, vermuts i esperits, fins a dolços i altres productes de proximitat que oferiran fins a dues foodtrucks col·locades als voltants. Aquest dia també tindrà lloc un taller de còctels amb ratassia de la Carmeta a les 13.30 hores i culminarà amb una actuació de DJ Helder a partir de les 18.00 hores.

De cara al diumenge, la fira només obrirà fins a les 17.00 de la tarda i justament a les 10.00 hores es portarà a terme l’Escape Room Sornàs 1930, el qual requereix d’inscripció prèvia a la web del Comú, així com “per a totes les activitats que efectuaran els adults”, com ha incidit Corominas, i mitja hora més tard, els més menuts podran gaudir d’un taller infantil per aprendre a fer un posagots personalitzat. A les 11.00 i 11.30 hores tindran lloc dues sortides guiades a la mina de Llorts, en dos passis diferents, i a partir de les 12.45 es podrà fer una degustació d’aura de mel de pròpolis a càrrec d’Autèntic Abelles. La trepidant jornada culminarà amb una interpretació de covers d’Urban Flowers des de la 13.00 i una degustació de Licors Moliné a les 16.00 hores.