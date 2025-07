Anàlisi inicial dels trajectes redissenyats

Dallerès preveu ajustos en el servei d’autobús coincidint amb l’increment de la demanda a partir del setembre

El gerent de Coopalsa adverteix que cal actuar amb rapidesa i eficàcia si alguna línia no pot assumir les demandes de manera reiterada

El gerent de Coopalsa, Gabriel Dallerès, ha valorat les primeres setmanes de funcionament de les noves línies d’autobús i ha remarcat la necessitat de mantenir una capacitat de resposta àgil davant les incidències que es puguin produir. “El que és més difícil és si d’una manera reiterada hi ha alguna línia que no pot portar la gent. És un tema que s’ha de reaccionar molt ràpid”, ha manifestat en declaracions a EL PERIÒDIC, tot insistint en la importància d’ajustar el servei a les necessitats operatives del dia a dia.

Dallerès ha explicat que, en el moment de la implantació del nou esquema, es van acordar quinze dies per a la planificació i quinze dies més per a la formació dels conductors, una petició formulada pels mateixos operadors per tal de poder comunicar els canvis als treballadors, preparar els nous recorreguts i reduir al màxim les possibles disfuncions. “L’aposta en marxa va anar bastant bé”, ha valorat, atribuint-ho a la preparació prèvia, que va permetre contenir les incidències inicials habituals en una reorganització d’aquesta magnitud.

Quant a la resposta dels usuaris, el gerent admet que hi ha hagut “una mica més de soroll”, tot i que assegura que no es pot quantificar amb precisió. “Quan es canvia d’una manera substancial un servei, sempre passa el mateix. Hi ha gent que els hi va millor, i d’altres usuaris que fan sentir una mica el seu malestar”, ha apuntat. Segons ha indicat, les peticions i queixes s’estan canalitzant cap al Govern, que “és qui pot analitzar-les perquè té tota la informació” i pot valorar les afectacions amb dades objectives.

Pel que fa a l’afluència actual de viatgers, ha explicat que encara no es pot considerar representativa, ja que col·lectius habituals com estudiants i temporers no han reprès la seva activitat amb normalitat. “Ara estem en una època baixa, a partir de setembre viatjaran més”, ha dit, tot afegint que el sistema ha d’estar en condicions d’assumir aquest increment de demanda. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de fer un seguiment constant dels fluxos de mobilitat: “Si està bé es manté; si no està prou bé, es corregeix”.

Dallerès ha insistit que les decisions sobre el servei s’han de prendre a partir d’estudis rigorosos i evitant qualsevol improvisació. “Nosaltres sempre hem insistit al Govern que s’ha d’estudiar els fluxos de passatgers, que ho facin persones que coneixen aquesta matèria”, ha afirmat. També ha recordat que les empreses operadores estan disposades a col·laborar amb dades sempre que se’ls demani, però que és responsabilitat del Govern determinar l’evolució del servei. “S’ha d’escoltar una mica tothom, i acabar decidint com s’aproxima el disseny del servei final amb la previsió inicial”, ha ponderat.

L’Estació Joan Nadal es queda curta

Pel que fa a la infraestructura, el gerent ha fet referència a la capacitat de l’Estació Nacional d’Autobusos Joan Nadal, la qual considera limitada. “Ja en el moment de la inauguració es va advertir que era una mica justeta”, ha recordat. Tot i que aleshores no hi havia cap alternativa viable, ha admès que, amb l’increment progressiu de passatgers, especialment en hores punta, “s’han detectat alguns moments de saturació, no preocupant, però toquen límits”. Davant aquesta situació, ha afirmat que cal començar a plantejar solucions si es confirma la tendència de creixement.