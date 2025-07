Infraestructura clau del país

L’Estació d’Autobusos es rebateja com a Joan Nadal i es consolida com a eix de la mobilitat amb 488.000 usuaris

El Govern manté reunions amb Autocars Nadal per planificar millores a mitjà i llarg termini davant l’augment de la demanda ciutadana

L’Estació Nacional d’Autobusos preveu arribar enguany al mig milió de passatgers, consolidant-se com una infraestructura imprescindible per a la mobilitat nacional i internacional. Des que va entrar en funcionament, s’ha convertit en un nucli essencial de connexió del Principat, tant amb l’exterior com amb les línies internes de transport. Segons dades facilitades pel secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, “l’any passat vam rebre 488.000 usuaris que van utilitzar aquesta estació nacional. Aquest any esperem que s’arribi probablement al mig milió d’usuaris”. A més, Forné ha remarcat que l’activitat registrada “demostra clarament que és una infraestructura totalment necessària per al país”.

Un instant de la inauguració tinguda lloc aquest dilluns. | Marvin Arquíñigo

Actualment, l’estació acull tant línies internacionals com serveis de transport urbà, esdevenint una peça central en el sistema de mobilitat. “Està totalment integrada amb la situació actual del país, i connecta totes les línies a nivell nacional i internacional”, ha afegit Forné. Tot i l’augment d’usuaris, des del Govern es manté una posició prudent sobre una possible ampliació de l’espai. “De moment, les dades que tenim ens indiquen que és una estació que fa poc que es va realitzar, i per tant seguirem l’evolució dels usuaris als propers temps per veure si hi fes falta o no”, ha explicat Forné.

Les noves lletres de l’Estació d’Autobusos Joan Nadal. | Marvin Arquíñigo

Pel que fa a la relació amb Autocars Nadal, el Govern manté reunions periòdiques amb la seva direcció per analitzar l’ús de l’estació i la seva evolució. El gerent de l’empresa, Gabriel Bartomeu, ha confirmat que la demanda continua en augment: “Aanem en creixement, cada vegada hi ha més ús públic del transport, sobretot internacional”. A més, ha destacat que “les línies funcionen molt bé” i que “el fet de tenir-ho tot concentrat també ens va molt bé a totes les companyies, perquè així d’una manera, quan arribi un turista, sap que des d’aquí pot anar a diferents destinacions, que això és el que, com a persona de turista, agraeix molt”.

Sobre l’espai disponible, Bartomeu ha admès que “comença a estar una mica justa” i ha explicat que “ja hem començat a tenir converses amb Govern per fer un plantejament a mitjà i llarg termini per poder millorar tot el servei”. Tot i això, ha matisat que “de moment, tal com estem, les puntes sobretot són a l’hivern —desembre, març, abril— i la resta de l’any, els caps de setmana”, per la qual cosa “sí que hem començat a fer converses de poder anar millorant, però no a curt termini”.

Un instant de la inauguració tinguda lloc aquest dilluns. | Marvin Arquíñigo

Un homenatge al llegat de Joan Nadal

Coincidint amb aquestes dades positives, l’estació ha estat rebatejada oficialment com a Estació Nacional d’Autobusos Joan Nadal en un acte commemoratiu que ha volgut reconèixer la figura clau del transport andorrà. El cap de Govern, Xavier Espot, ha qualificat l’acte com “una mostra petita de sentit” i ha agraït el compromís de la família Nadal amb el país. “Ell mereix que li donem aquest nom a l’estació d’autobusos”, ha afirmat. Espot ha destacat el caràcter emotiu de la cerimònia, “amb molt significat per la feina i vida feta per Joan Nadal”, tot recordant també la seva passió per la música, com a saxofonista i intèrpret d’harmònica i melòdica.

Per la seva part, Forné ha apuntat que “Joan Nadal va ser un pioner del transport a Andorra”, i que “sempre va apostar per aquesta estació nacional d’autobusos, que finalment va veure la llum”. En la mateixa línia, el gerent d’autocars Nadal també ha valorat amb emoció el gest institucional: “Estic molt content pel Joan Nadal i per la seva família”, ha conclòs.

Familiars de Joan Nadal assistents a l’acte tingut lloc avui. | Marvin Arquíñigo