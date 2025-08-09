Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
  • Les cues de sortida per la frontera hispanoandorrana d'aquest dissabte. | Servei de Mobilitat
El Periòdic d'Andorra
Retencions a passos fronterers andorrans

Cues de fins a dos quilòmetres a la frontera hispanoandorrana i retencions intermitents al Pas de la Casa

Les congestions de trànsit s’han registrat des del matí tant a l’N-145 com a la RN-22, coincidint amb l’operació sortida del cap de setmana

La frontera hispanoandorrana ha registrat aquest dissabte cues tant d’entrada com de sortida del Principat des de primera hora. Segons el servei de Mobilitat, les retencions han començat a les 10.00 hores a la zona del riu Runer, amb congestions de sortida que han arribat als dos quilòmetres. Situacions similars ja s’havien produït divendres al vespre, coincidint amb l’operació sortida pròpia dels caps de setmana d’agost. Pel que fa a l’entrada al país, les esperes s’han concentrat a partir de la Farga de Moles, per l’N-145.

D’altra banda, la frontera francoandorrana també ha experimentat cues durant la jornada, concretament per la RN-22. Aquestes han estat de caràcter intermitent, amb punts àlgids al matí i al migdia. Segons les dades facilitades, les retencions s’han produït únicament al pas fronterer i no han afectat les vies franceses.

