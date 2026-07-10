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Creix el nombre de prestacions actives per discapacitat en un 12,5% el primer trimestre, amb 18 de noves

Més de la meitat dels beneficiaris perceben entre 1.200 euros 1.525,33, destacant el 60% d'usuaris amb més d'una patologia

Durant el primer semestre de 2026 s’han presentat unes 18 sol·licituds de prestacions socials adreçades a les persones amb discapacitat, una xifra que supera en un 28,6% les de l’any 2025 quan se’n van sol·licitar 14. D’aquestes sol·licituds, cal destacar, el 83,3% s’han resolt favorablement.

Així doncs, el primer semestre en data del 31 de març ha registrat un total de 432 prestacions actives, un augment en comparació a les 384 que hi havia al mateix període de l’any passat i també a la xifra del 31 de desembre de 2025 quan se n’havien registrat 419.

Respecte als tipus de discapacitats, més de la meitat, és a dir un 52,8%, presenta dues o més discapacitats i una majoria (62%) presenta un grau de discapacitat que oscil·la entre el 60% i 69%. Quant a l’import mensual atorgat, més de la meitat dels beneficiaris (56%) perceben entre 1.201 euros i el salari mínim interprofessional, el qual se situa en 1.525,33 euros el 2026.

Val a dir que són les dones, amb un 52,8%, les persones més beneficiades d’aquestes prestacions actives. Per trams d’edat, el 16% de les prestacions estan destinades a persones d’entre 56 i 60 anys i el 13% a persones d’entre 61 i 65 anys. Per altra banda, els beneficiaris són principalment andorrans que representen el 55,6%.

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