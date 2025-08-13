Cooperativa Interurbana i Coopalsa alerten d’un compte fals a Facebook que ofereix títols de transport inexistents

La Cooperativa Interurbana Andorrana i Coopalsa han posat en coneixement de les autoritats l’existència d’un compte fals a Facebook que utilitza sense permís el nom i la imatge corporativa de les dues societats. Segons han informat, aquest perfil ha difós un missatge fraudulent que ofereix títols de transport inexistents, amb un enllaç que condueix a una pàgina externa sense cap vinculació amb les empreses.
La finalitat d’aquesta pràctica, assenyalen, seria obtenir informació personal o financera de manera il·lícita. Les dues entitats consideren que es tracta d’un cas clar d’usurpació d’identitat i d’un intent d’estafa, i han activat el procediment legal corresponent per perseguir els responsables. Davant aquesta situació, recomanen als usuaris que, en cas de trobar la publicació, evitin obrir l’enllaç, no facilitin dades sensibles, s’abstinguin de difondre el contingut i informin directament a la plataforma per aconseguir la retirada del perfil fals.
Tant la Cooperativa Interurbana com Coopalsa recorden que qualsevol comunicació oficial, promoció o notícia relacionada amb els seus serveis només es publica a través dels canals corporatius: www.interurbana.ad i www.bus.ad. Les empreses agraeixen la col·laboració ciutadana per ajudar a frenar la propagació d’aquest frau i minimitzar-ne els efectes.
Publicació de Facebook, anunciant títols de transport inexistents. | Cooperativa Interurbana/Coopalsa