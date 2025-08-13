Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Avís que es mostra en clicar sobre una publicació d’una pàgina de Facebook. | El Periòdic
El Periòdic d'Andorra
Alerta sobre perfil fraudulent

Cooperativa Interurbana i Coopalsa alerten d’un compte fals a Facebook que ofereix títols de transport inexistents

Consideren el cas una usurpació d’identitat i un intent d’estafa, i demanen no obrir l’enllaç ni facilitar dades fora dels canals oficials establerts

La Cooperativa Interurbana Andorrana i Coopalsa han posat en coneixement de les autoritats l’existència d’un compte fals a Facebook que utilitza sense permís el nom i la imatge corporativa de les dues societats. Segons han informat, aquest perfil ha difós un missatge fraudulent que ofereix títols de transport inexistents, amb un enllaç que condueix a una pàgina externa sense cap vinculació amb les empreses.

La finalitat d’aquesta pràctica, assenyalen, seria obtenir informació personal o financera de manera il·lícita. Les dues entitats consideren que es tracta d’un cas clar d’usurpació d’identitat i d’un intent d’estafa, i han activat el procediment legal corresponent per perseguir els responsables. Davant aquesta situació, recomanen als usuaris que, en cas de trobar la publicació, evitin obrir l’enllaç, no facilitin dades sensibles, s’abstinguin de difondre el contingut i informin directament a la plataforma per aconseguir la retirada del perfil fals.

Tant la Cooperativa Interurbana com Coopalsa recorden que qualsevol comunicació oficial, promoció o notícia relacionada amb els seus serveis només es publica a través dels canals corporatius: www.interurbana.ad i www.bus.ad. Les empreses agraeixen la col·laboració ciutadana per ajudar a frenar la propagació d’aquest frau i minimitzar-ne els efectes.

Publicació de Facebook, anunciant títols de transport inexistents. | Cooperativa Interurbana/Coopalsa

Comparteix
Notícies relacionades
La fauna salvatge no admet més dilacions administratives
Els allotjaments del país superen el 80% d’ocupació per al pont d’agost i esperen créixer amb clients de darrera hora
[Amb vídeo]: Rescatada una excursionista amb una lesió al turmell durant l’ascens al Pic de Font Blanca

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
Tractorada a la Seu d’Urgell en reclam d’un control de la fauna i mesures urgents contra la tuberculosi bovina
  • Societat
L’APDA clou la primera fase de la inspecció del ciberatac a Andornet i fa recomanacions a 18 empreses afectades
  • Societat
Licitada la segona fase de les obres de manteniment del pont d’Anyós amb un termini d’execució de dos a tres mesos
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Andorra la Vella oficialitza el nom de dos carrers a Comella Parc per reforçar la identificació toponímica
  • Cultura, Parròquies
[Amb vídeo]: El penó de Sant Serni de Canillo recupera el seu esplendor després d’una acurada restauració
  • Parròquies, Societat
El Comú d’Escaldes-Engordany reobre la piscina comunal gratuïtament davant un nou episodi de calor intensa
Publicitat
Enquesta
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu

SUBSCRIU-T'HI
Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp

Els nostres socis

all_pyrenees

Col·labora

presidencia_h3

© elperiodic.ad | 1997 - 2024

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu