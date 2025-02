Tret de sortida a les obres de l’espai ‘Canrodes’, amb una previsió d’execució de tres mesos

El Comú d’Andorra la Vella ha iniciat les obres de construcció del nou espai ‘Canrodes’, situat a l’Antic Camí Ral, a la frontera entre Andorra la Vella i Santa Coloma i a tocar del passeig del riu. El projecte té una previsió d’execució de tres mesos i inclourà un aparcament de rotació per a vehicles i autocaravanes, una zona de pupil·latge per a autocaravanes, un espai de pícnic, un parc per a gossos i una minideixalleria. Segons ha confirmat el cònsol major, Sergi González, s’espera que estigui enllestit abans dels Jocs dels Petits Estats.

El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, i el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, han visitat el terreny aquest dimarts. Segons han explicat, el projecte respon a la necessitat de crear noves places d’aparcament a la zona, propera a l’Estadi Comunal Joan Samarra i Vila i al Lycée Comte de Foix, davant el futur tancament del pàrquing comunal Antic Camí Ral 1. “Quan vam arribar al Comú se’ns va informar que la propietat de l’aparcament té voluntat d’edificar al terreny que ocupa actualment l’aparcament comunal i vam considerar que havíem de moure fitxa i avançar-nos al tancament en benefici de la ciutadania“, ha indicat Surana.

El nou aparcament disposarà de 144 places per a cotxes, 30 per a l’estacionament en pupil·latge de caravanes per als veïns d’Andorra la Vella i 15 places addicionals per a caravanes de turistes. A més, comptarà amb tots els serveis necessaris per al buidatge d’aigua i altres necessitats. Surana ha destacat que aquest projecte té “ADN Enclar” i que, a més, s’ha volgut avançar-se a la manca d’aparcament a la zona, ampliant les places disponibles al costat del Lycée Comte de Foix. La inversió prevista és de 800.000 euros.

Pel que fa a les zones verdes, ‘Canrodes’ comptarà amb un parc per a gossos de 1.500 metres quadrats amb zona d’agilitat, exercicis, pipicà i abeurador. “Estem pendents de reunir-nos amb les entitats per acabar de definir com s’encabiran totes les activitats”, ha explicat Cabanes. Així mateix, també hi haurà una zona verda d’esbarjo per a famílies, amb un parc i zones de lectura i ombra, el que permetrà convertir aquest espai en un refugi climàtic per al barri, millorant la qualitat de vida dels seus veïns i oferint una connexió directa amb el passeig del riu.

El projecte també inclou una minideixalleria per facilitar el reciclatge i la gestió de residus a la zona. A banda, s’estan duent a terme negociacions en fase final amb els propietaris d’un terreny adjacent per tal de millorar l’accés a la parcel·la. Segons ha explicat Surana, es tracta d’un tema “d’alineacions per acabar justament de millorar aquesta sortida”, la qual cosa permetrà optimitzar el projecte.

Altres projectes d’aparcament a la parròquia

Sobre altres zones d’aparcament, Surana ha recordat que a la Borda Nova, a la zona de Terra Vella, s’habilitaran 150 places més. Pel que fa al pàrquing de Prada Casadet, que actualment és mixt i dona servei tant a autobusos com a vehicles, s’està analitzant com redistribuir la zona, si cal pintar-la, senyalitzar-la i adequar-la per optimitzar-ne l’ús. “Estem veient com distribuir els autobusos perquè tinguin capacitat i que puguem donar cobertura tot l’any”, ha detallat. Quant a la possibilitat de construir un aparcament modular, ha afirmat que no s’ha descartat, però que encara no s’ha pres cap decisió definitiva al respecte.