  • Els col·lectius estrangers han assenyalat que la planificació inicial no s’ha ajustat a la realitat del mercat laboral andorrà. | Marvin Arquíñigo
Elena Hernández Molina
Quotes laborals sota pressió

Els col·lectius migrants del país valoren positivament l’ajust “quirúrgic”, però reclamen una planificació estructurada

Alerten que la manca de mà d’obra i les dificultats d’habitatge poden afectar l’economia, i reclamen més diàleg en el disseny del sistema de quotes

L’esgotament del contingent general de treballadors a Andorra, que enguany era d’unes 900 autoritzacions, ha generat inquietud en diferents col·lectius d’immigrants. En aquest sentit, les associacions migrants del país han coincidit a assenyalar la necessitat de revisar el sistema i han advertit de les conseqüències que la manca de mà d’obra i les dificultats d’habitatge poden tenir sobre l’economia i la cohesió social.

El Govern revisarà les quotes laborals amb un increment “molt quirúrgic” de places en les professions prioritàries

Llegir

D’una banda, Marcelo Ponce, president de l’associació Argentinos en Andorra, ha declarat a EL PERIÒDIC que “el Govern i tots els ministeris estan fent molts esforços respecte al tema migratori, tot i que l’esgotament de la quota ha estat conseqüència de factors com la manca de mà d’obra al país”. En un sentit contrari, Lorenzo Castillo, president de Peruanos en Andorra, ha assegurat que “aquest sí que ha estat un problema de planificació del Govern, perquè les quotes s’han esgotat massa aviat i sectors com l’hostaleria encara han necessitat treballadors”.

Alhora, la representant de Colombianos en Andorra, Katherine Barbosa, ha considerat que “la intervenció ‘quirúrgica’ ha reflectit la necessitat d’actuar amb precisió, cuidant l’equilibri entre la demanda empresarial, la capacitat real del país i la cohesió social”. Segons l’esmentada, cal una visió a llarg termini, posant el punt en el fet que “les associacions hem pogut aportar i donar suport al procés, però no sempre hem estat prou tingudes en compte”. A més, ha reconegut que l’esgotament de les quotes “ha evidenciat la gran necessitat de mà d’obra i també que la planificació inicial no ha estat alineada amb la realitat del mercat”. En aquest sentit, ha remarcat que el repte és establir “un marc laboral coherent i digne, que tingui sempre en compte les limitacions naturals i d’infraestructura del país”.

Cal recordar que aquest dimecres, el portaveu de l’Executiu, Guillem Casal, va admetre que el contingent de les quotes es troba actualment esgotat: “És un hàndicap que afecta tots els sectors econòmics i no només un club esportiu concret”, en relació amb la situació de l’FC Andorra a l’hora d’inscriure un jugador. Així mateix, va avançar que el nou decret, amb un increment “molt quirúrgic” de places en professions prioritàries, es publicarà la setmana vinent mitjançant un BOPA extraordinari i entrarà en vigor immediatament.

A més, Casal va recordar que el contingent actual es va obrir el 23 d’abril i s’ha anat esgotant al llarg de l’estiu. En aquest punt, ha assenyalat que anys enrere el Govern prorrogava les quotes quan quedaven exhaurides, però ara s’ha optat per tornar al sistema d’abans de la pandèmia, amb un control més estricte per garantir el creixement sostenible i evitar tensions sobre l’habitatge. Per aquest motiu, va insistir que qualsevol ampliació de permisos es centrarà en professions “estratègiques, imprescindibles i de primera necessitat”.

Contractació en origen

Pel que fa a la contractació en origen, Castillo ha alertat dels riscos: “Nosaltres, per l’experiència negativa dels anys anteriors, hem cregut que ha d’haver-hi més control sobre les empreses, sobretot les de fora, per evitar l’abandonament i l’explotació de treballadors”. En aquesta línia, ha indicat que els requisits actuals, com la signatura dels propietaris de pisos per als temporers, “han posat una barrera a la consecució de contractes de temporada, especialment en la construcció”.

