El Govern revisarà les quotes laborals amb un increment “molt quirúrgic” de places en les professions prioritàries

En ser qüestionat aquest dimecres per les dificultats de l’FC Andorra per inscriure el jugador Martín Merquelanz, el ministre portaveu Guillem Casal, ha explicat que la casuística respon al sistema de control migratori vigent al país i, en concret, a l’esgotament de la quota general de treballadors. En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Casal ha remarcat que “és un hàndicap que afecta tots els sectors econòmics i no només un club esportiu concret”, i ha subratllat que el Govern atén aquestes qüestions “de manera global i no de forma individualitzada”.
Segons el ministre, la quota general disponible aquest any era d’unes 900 autoritzacions per a diferents sectors i està pràcticament esgotada. La nova convocatòria es preveu per a finals d’octubre, tal com estableix el calendari habitual. “Amb la situació actual i el creixement sostenible que hem de mantenir per pal·liar la problemàtica de l’habitatge, cal retornar als contingents de quotes d’abans de la pandèmia”, ha puntualitzat.
Casal ha recordat que el passat 23 d’abril es va obrir el contingent actual i que les places s’han anat esgotant al llarg de l’estiu. En aquest sentit, ha explicat que, en anys anteriors, quan la quota s’esgotava el Govern la prorrogava, la qual cosa donava més marge a les empreses. Ara, però, s’ha decidit tornar al sistema d’abans de la pandèmia, amb un control més estricte per garantir un creixement poblacional sostenible. “És possible que el contingent d’algun sector estigui ja esgotat”, ha admès.
En aquest context, Casal ha avançat que dimecres vinent el Govern aprovarà un decret que inclourà un increment “molt quirúrgic” de places en professions prioritàries per captar perfils formats que no es troben al país. El text es publicarà mitjançant un BOPA extraordinari, de manera que podria entrar en vigor dijous mateix. “Es tracta de mantenir la filosofia de les xifres d’abans de la pandèmia i, alhora, donar resposta a necessitats puntuals que afecten sectors estratègics”, ha detallat, afegint que la decisió permetrà valorar si es tracta d’un interès general o de casos puntuals.
El portaveu ha recordat que aquest estiu la quota ja es va esgotar i algunes empreses van demanar una major flexibilitat, però el Govern va rebutjar atendre peticions puntuals. “Aquest és el marc en què s’han de situar també les necessitats dels clubs esportius o del bar de la cantonada de l’edifici administratiu”, ha remarcat. En aquest sentit, Casal ha confirmat que els ministeris referents a Esports i Interior ja treballen conjuntament per analitzar si la situació pot afectar altres clubs esportius. En tot cas, ha insistit que qualsevol increment de places serà centrat en aquelles professions “estratègiques, imprescindibles i de primera necessitat” per cobrir feines que no es poden assumir amb personal disponible al país.