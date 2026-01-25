Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Bicicletes de Cicland. | SFGA
Agències
Balanç anual del servei Cicland

Cicland supera els 41.800 trajectes el 2025, creix un 11,8% interanual i acumula 187.750 quilòmetres

El servei ha registrat 3.134 usuaris durant l’any i ha mantingut 18 parades entre fixes i virtuals, distribuïdes per la vall central i Sant Julià de Lòria

Cicland, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides, ha tancat el 2025 registrant un total de 41.873 trajectes, una xifra que representa un increment de l’11,8% respecte del 2024, any en què se’n van comptabilitzar 37.452. En comparació amb el 2023, l’augment ha estat encara més significatiu, del 40,1%, respecte dels 29.889 trajectes registrats aquell any.

En termes generals, les bicicletes compartides han permès efectuar un total de 187.750 quilòmetres, la qual cosa equival a donar quatre voltes al món o fer 890 vegades el trajecte Andorra – Barcelona.

Segons es desprèn de les dades facilitades pel Govern, el mes de l’any passat on es va registrar un major ús del servei de Cicland va ser el maig, amb un total de 3.888 trajectes. El segueixen de ben a prop altres mesos, com el juny (3.816), el desembre (3.769), l’agost (3.729), el setembre (3.727) o l’abril (3.725). De fet, les xifres facilitades mostren un ús constant de les bicicletes, que només és lleugerament inferior al juliol (2.855) i al febrer (2.996).

El sistema manté 18 parades entre fixes i virtuals, repartides per la vall central i Sant Julià de Lòria

Pel que fa als usuaris, durant el 2025 s’ha registrat una mitjana de 261 usuaris mensuals, amb un total de 3.134 usuaris al llarg de l’any. En aquest sentit, cal destacar que a tancament del 2024 hi figuraven 2.640 usuaris, enfront dels 1.750 registrats a finals del 2023.

En relació amb les parades, Cicland compta amb un total de divuit, és a dir, les mateixes que s’oferien l’any anterior i, en aquest cas, no hi ha hagut cap canvi. El sistema varia entre fixes i virtuals i els diferents espais es troben repartits per la vall central i Sant Julià de Lòria. Com cada any, des de l’executiu assenyalen els suggeriments de la ciutadania com a elements clau per continuar millorant.

Comparteix
Notícies relacionades
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
Carla Mijares queda fora a la primera mànega de la Copa del Món d’Spindleruv Mlyn després d’una caiguda
El Comú d’Andorra la Vella inicia les actuacions per resoldre les filtracions identificades a la plaça del Poble

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Societat
El perill d’allaus puja a nivell 4 i Protecció Civil demana extremar les precaucions als desplaçaments
  • Societat
L’estació Ordino Arcalís tanca temporalment les pistes per risc d’allaus i acumulació important de neu a la zona
  • Societat
Marrugat afirma que la Creu Roja alinea el seu pla amb el 2030 internacional i l’adapta a les necessitats del país
Actualitat de les Parròquies
  • Parròquies, Societat
El Quart de la Cortinada es torna a obrir als infants i fa de pont entre la memòria del passat i el futur del poble
  • Parròquies
Les escales del Tarter, tancades des de fa gairebé un any, entren en fase de reparació amb l’inici de les obres
  • Parròquies, Societat
L’Oficina de Turisme d’Escaldes-Engordany assoleix 26.902 visitants el 2025, el millor registre en deu anys
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu