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  • L'aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell. | Marvin Arquíñigo
Pol Forcada Quevedo
  • Societat
Connexions aèries

Chalair percebrà fins a 19,5 milions d’euros per operar les sis rutes aèries d’Andorra-la Seu fins a l’any 2030

El contracte fixa imports anuals d'entre 4,7 i 4,9 milions d'euros, sense possibilitat de revisió a l'alça, i preveu una pròrroga de dos anys

La companyia Chalair Aviation podrà percebre un màxim de 19.502.117 euros per mantenir les sis connexions aèries regulars entre l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell i les destinacions de Madrid, Palma, París-Orly, Nantes, Niça i Lió fins al 2030. Així ho estableix l’adjudicació definitiva publicada aquest dimecres al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), la qual concreta les quantitats màximes que assumirà el Govern durant els quatre anys de concessió. En aquest sentit, el contracte preveu 4.741.564 euros per al 2027, 4.936.920 euros per al 2028, 4.905.075 euros per al 2029 i 4.918.558 euros per al 2030, uns imports que no podran ser revisats a l’alça.

La concessió entrarà en vigor l’1 de gener del 2027 i s’allargarà fins al 31 de desembre del 2030, amb la possibilitat de prorrogar-la dos anys més si així ho acorda l’Executiu. Tanmateix, l’adjudicació incorpora una condició per als dos darrers exercicis, ja que els compromisos econòmics del 2029 i el 2030 dependran de la signatura d’un nou conveni amb la Generalitat de Catalunya, o d’un instrument equivalent, el qual garanteixi la continuïtat de la cogestió de l’aeroport. D’aquesta manera, el manteniment del marc de col·laboració institucional serà necessari per donar continuïtat al contracte durant tot el període previst.

Els compromisos econòmics del 2029 i el 2030 dependran de la renovació del conveni de cogestió de l’aeroport entre Andorra i la Generalitat de Catalunya

Pel que fa a l’operativa, la nova etapa començarà amb dues freqüències setmanals cap a Madrid, Palma i París-Orly, mentre que les altres destinacions formen part de l’ampliació de la xarxa adjudicada. Els vols a Madrid i Palma s’efectuaran els dilluns i divendres, mentre que la connexió amb la capital francesa operarà els dimarts i dissabtes. Durant el primer període, comprès entre l’1 de gener i el 27 de març, els avions sortiran d’Andorra-la Seu a les 07.30 hores cap a Madrid, a les 12.35 hores cap a Palma i a les 08.05 hores cap a París-Orly. Els bitllets per a aquestes tres rutes ja estan a la venda des del passat dilluns 2 de novembre.

A partir del 28 de març, la connexió amb Madrid ampliarà la seva oferta de dues a tres freqüències setmanals amb la incorporació d’un vol els dimecres, el qual mantindrà els mateixos horaris que els serveis dels dilluns i divendres. Pel que fa a les tornades, els avions procedents de Madrid arribaran a Andorra-la Seu a les 11.35 hores, els de Palma a les 15.55 hores i els de París-Orly a les 13.15 hores. Amb aquesta adjudicació, el Govern dona continuïtat a les connexions existents i amplia l’oferta de destinacions de l’aeroport, tot i que no s’ha concretat encara el calendari d’inici de les operacions cap a Nantes, Niça i Lió.

Chalair apostarà pels vols de primera hora del matí per reduir els possibles desviaments meteorològics a l’aeroport

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