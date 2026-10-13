Castellciutat tornarà a mobilitzar-se amb talls a l’N-260 davant els retards en la construcció del pas de vianants

Els veïns de Castellciutat tornaran a tallar de manera intermitent la carretera N-260 el pròxim diumenge 25 d’octubre per reclamar la construcció d’un pas de vianants que, segons apunten, fa 16 anys que reivindiquen. La protesta tindrà lloc a les 17.00 hores, al punt quilomètric 229, després de la mobilització que ja van dur a terme el setembre passat. Els convocants denuncien els retards en l’execució de les obres i la manca de respostes per part de l’Estat davant d’una situació que consideren un risc per a la seguretat dels vianants. «No podem esperar que hi hagi una desgràcia humana per veure les màquines treballant», han advertit els representants veïnals, els quals asseguren estar «tips de promeses que s’incompleixen de manera sistemàtica».
Les crítiques també s’adrecen a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, al qual retreuen que no s’hagi reunit amb els afectats per escoltar les seves demandes. Segons els veïns, el consistori ha fet declaracions als mitjans de comunicació sobre el projecte sense haver-los traslladat directament part de la informació que s’ha fet pública. «Ens assabentem del futur del nostre poble a través de la premsa. És inadmissible que l’equip de govern parli amb els periodistes però no tingui temps per parlar amb els veïns que estem a peu de carretera», han lamentat els convocants, els quals reclamen un compromís ferm, immediat i per escrit per iniciar les obres.
En aquest sentit, el veïnat ha advertit que la protesta forma part d’un calendari de mobilitzacions que podria intensificar-se durant els pròxims caps de setmana si no es concreta una resposta a les seves demandes. Finalment, els organitzadors han fet una crida als habitants de l’Alt Urgell i de la Seu d’Urgell perquè participin en la concentració i donin suport a la reclamació d’un pas de vianants en aquest tram de la N-260.