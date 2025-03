Explotació agrícola

Casal visita Autèntic Abelles, després d’haver obtingut un nou reconeixement internacional

El ministre d'agricultura ha aprofitat per exposar els nous ajuts aprovats pel Govern, destinats a millorar l’acompanyament als productors

El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha visitat l’explotació agrícola d’Autèntic Abelles, productor local de mel adherit a la marca Productes Agrícoles i Artesans d’Andorra, que ha rebut la medalla d’or en la categoria de qualitat al concurs ‘París Honey Awards’. La visita ha permès conèixer el procés de producció d’aquest producte d’excepció, que recentment ha obtingut un nou reconeixement internacional.

Durant l’acte, Casal ha aprofitat l’ocasió per exposar els nous ajuts aprovats pel Govern, destinats a millorar l’acompanyament als productors. Concretament, l’executiu ha impulsat la creació d’un ajut per estimular la producció de mel i productes derivats de l’apicultura, que es comercialitzaran sota el distintiu ‘Mel de qualitat controlada d’Andorra’. Així, els apicultors, com és el cas d’Autèntic Abelles, rebran un suport econòmic en funció del nombre d’arnes vives, atorgant més recursos a aquells que destinen més esforços. La subvenció s’assignarà a partir de deu arnes, amb un import de 50 euros per arna i any, fins a arribar a un màxim de 65 euros per arna i any per als apicultors que disposin d’entre 101 i 150 arnes.

Aquesta nova mesura s’emmarca en el conjunt de reformes presentades pel Govern el passat mes de febrer, amb l’objectiu de proporcionar un acompanyament més personalitzat al sector agrícola i ramader, impulsant així l’increment de la productivitat sense renunciar a la qualitat. El Govern té previst destinar prop de quatre milions d’euros al sector primari del país durant l’any 2025.