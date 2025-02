El Govern reforça el sector agrícola i ramader amb un paquet d’ajudes de gairebé quatre milions d’euros

El Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha anunciat un nou paquet de mesures amb l’objectiu de reforçar el sector primari i garantir-ne la viabilitat per a les futures generacions. El titular de la cartera, Guillem Casal, ha destacat la posada en marxa de nous ajuts per a la producció i comercialització de trumfes i mel, l’eliminació del contingent d’importació de farratges i la creació d’un nou segell de qualitat per a la carn de corder i cabrit transhumant d’Andorra.

En aquest sentit, el ministre ha remarcat que es destinaran prop de quatre milions d’euros al sector primari, el qual ha assolit un creixement del 35% en els últims dos anys. Pel que fa a la trumfa, es destinaran ajuts a la producció i comercialització sota el règim de ‘Trumfa de qualitat controlada a Andorra’. Segons Casal, “l’agricultor rebrà un ajut de 5.000 euros anuals per hectàrea conreada”.

Quant a l’apicultura, es preveu un suport econòmic per a la producció de mel i derivats que es comercialitzin amb el distintiu de ‘Mel de qualitat controlada d’Andorra’. Els ajuts es calcularan en funció del nombre d’arnes: entre 10 i 20 unitats, es rebrà un import de 50 euros per arna i any; entre 21 i 50, la quantitat s’incrementarà fins als 55 euros; per a aquells que comptin amb una xifra compresa entre les 51 i les 100 unitats, l’import serà de 60 euros, mentre que per als productors amb entre 101 i 150 arnes, la quantitat augmentarà fins als 65 euros per unitat.

“Volem potenciar la productivitat i incentivar els productors a augmentar la seva producció”, ha explicat Casal, tot recordant que “les arnes generen un producte de qualitat i autòcton, alhora que contribueixen a la biodiversitat”. En aquest sentit, el director del Departament d’Agricultura, Josep Casals, ha subratllat que “s’ha fixat un topall màxim basat en criteris tècnics per evitar un impacte negatiu sobre la biodiversitat“. A més, ha remarcat que “no es vol fomentar la creació d’abellars massa grans per evitar una competència excessiva pels recursos entre les abelles d’arnes i les que es troben a l’ambient”.

També s’han anunciat increments en l’ajut diari per als ramaders amb eugues adultes de races pesants i per a les anolles —vedelles d’entre 13 i 24 mesos—. Aquesta mesura busca reconèixer la seva contribució al pastoralisme, a la conservació del paisatge i a la biodiversitat, alhora que es promou la renovació dels ramats de la raça bruna d’Andorra. “La carn bovina representa el 15% del consum total de carn al país”, ha recordat Casal.

En aquesta línia, el Govern ha impulsat la creació d’un nou segell per reconèixer la carn de cabrits transhumants d’Andorra. Aquest distintiu anirà acompanyat d’un ajut per al foment d’aquest tipus de producció, amb un suport de 35,91 euros per cap engreixat i sacrificat a Andorra. “Els ramats transhumants representen prop del 70% de la cabana ramadera ovina i cabruna del país, i es preveu que el primer any d’aquest nou segell es puguin produir fins a 500 caps”, ha indicat Casal.

Assoliment d’una demanda històrica dels ramaders

Casal ha fet valdre que s’ha donat resposta a una “demanda històrica” del sector ramader, amb l’eliminació definitiva dels contingents a la importació de farratges i aliments concentrats. “Aquesta mesura no suposava un impacte directe per a l’administració, però penalitzava el sector tant en termes de productivitat com econòmics”, ha explicat. Així mateix, ha subratllat que aquesta petició tenia un “fonament justificat que, com a mínim, calia considerar”. Tanmateix, del ministeri han destacat que aquest contingent actuava com “una barrera” per al sector primari, i que la seva eliminació pot contribuir a atreure més persones a la professió. “Creiem que els ramaders estaran molt agraïts i se sentiran alliberats”, ha conclòs Casal.