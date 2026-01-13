Canillo estudia la construcció de fins a 200 habitatges per a temporers en zones properes a les pistes d’esquí

El Comú de Canillo mantindrà aquesta setmana una reunió amb la ministra d’Economia i Habitatge, Conxita Marsol, amb l’objectiu d’abordar la construcció d’habitatges destinats a treballadors temporers. Segons ha explicat el cònsol major, Jordi Alcobé, les primeres xifres apunten a la construcció d’entre 100 i 200 vivendes, principalment en nuclis com Soldeu o el Tarter. El cònsol ha indicat que es tracta de zones on aquests treballadors desenvolupen la seva activitat laboral, “prop de les pistes d’esquí”. Amb tot, ha precisat que la trobada amb la ministra servirà “per compartir aquest tema” i per definir “com s’hauria d’encarar” el projecte.
El mandatari comunal ha remarcat que els temporers “tenen necessitats diferents de les d’un resident habitual de tot l’any” i que, en conseqüència, es podrien establir “unes condicions potser diferents”, sempre garantint “uns estàndards de qualitat indubtable”. En aquest sentit, ha defensat la necessitat de garantir unes condicions adequades d’allotjament. “Hem de tractar bé els empleats i no podem trobar, tal com passa en altres destinacions, que estiguin malvivint, inclús en tendes de campanya o caravanes, per poder treballar”, ha afirmat.
Alcobé ha afegit que, a banda de Canillo, hi ha altres corporacions comunals interessades a impulsar una iniciativa similar. Segons ha apuntat, aquest tipus de projectes permetria “alliberar apartaments” que actualment ocupen temporers per destinar-los “a residents”. En aquest context, ha xifrat en unes 2.000 les persones que cada any arriben a la parròquia per treballar durant la temporada. Pel que fa als terminis, Alcobé ha assenyalat que l’objectiu és que aquestes construccions “siguin una realitat” l’any vinent o, com a màxim, d’aquí a dos anys. Tot i això, ha advertit que el procés no és immediat, ja que “depenem de terrenys que el comú encara no té”.