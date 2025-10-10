Càritas Andorrana reuneix a més de 110 persones al sopar solidari i reforça els vincles amb l’ens europeu

La família de Càritas Andorrana es va reunir ahir en el marc del tradicional sopar solidari, un acte “carregat de simbolisme i emoció” que va reunir fins a 112 persones vinculades a l’entitat. La cita, segona apunten en un comunicat, va comptar amb la presència del Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Josep Lluís Serrano Pentinat, així com autoritats, representants institucionals, membres de les Càritas parroquials, treballadors i voluntariat. L’objectiu de la trobada, assenyalen, va ser triple: celebrar la tasca compartida, fer visible la missió de Càritas al país i recollir fons per als projectes socials que impulsa l’entitat.
L’amor és el vincle que ens fa germans
Amb aquestes paraules de Sant Joan Crisòstom, Anna Villas, la presidenta de Càritas Andorrana, va destacar el caràcter comunitari de la trobada, ja que “Càritas, que significa amor, continua sent avui una resposta valenta i compromesa davant les situacions de vulnerabilitat social”. Villas va destacar que des del 1979, quan l’entitat va ser erigida canònicament per Joan Martí, l’entitat no ha cessat en la seva acció solidària.
Un dels moments més rellevants de la vetllada va ser la intervenció de la responsable sènior de governança i finançament de Càritas Europa, Esther Bohé, qui va voler conèixer de prop la realitat andorrana. Bohé va posar en relleu els reptes comuns en l’àmbit social, el paper clau que juguen les ONG en l’Europa actual i els desafiaments que afronta el sector social, la cooperació entre entitats i el paper de Càritas Europa com a motor de canvi a escala continental.