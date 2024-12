Càritas Andorrana recull més de 76.000 euros per als afectats per la DANA

Càritas Andorrana aportarà un total de 76.164,55 euros, juntament amb la recollida de material educatiu fungible de l’escola andorrana de primària de Santa Coloma, els quals es destinaran al pla de resposta a l’emergència davant les conseqüències de la DANA gràcies a la xarxa de la mateixa organització.

Amb aquesta acció es dona continuïtat a l’enviament d’un tràiler amb 32 tones de material i roba, a principis de novembre, gràcies a la col·laboració de l’entitat amb Transports Areny, Grup Sant Eloi, GM Consultors, UdA Solidària, grup Inditex, Farmàcia Enclar i Rètols la Font. A més, cal recordar que l’esmentat import se sumarà a les donacions i col·laboracions que ha rebut Càritas Diocesana de València per part de diferents institucions, empreses i particulars que s’han unit per ajudar en la reconstrucció i reparació dels danys causats per les greus inundacions.

Així mateix, des de Càritas Andorrana han apuntat que el pla de resposta s’ha elaborat en base les necessitats identificades i se centra en quatre línies d’acció per als propers tres anys. En primer lloc, la restitució de les necessitats bàsiques com ara alimentació, higiene, roba i assegurar la mobilitat de les persones. En segon terme, l’habitatge i l’allotjament centrat en la rehabilitació dels edificis, centres educatius i el restabliment dels subministraments. Una tercera línia s’enfoca en l’atenció de la salut mental i emocional dels afectats i, per acabar, la protecció de la comunitat, en especial als infants, adolescents, famílies i persones grans. A aquests quatre eixos s’hi sumen dues línies d’actuació transversals que són el suport i assessorament jurídic dels afectats i restablir els centres i projectes propis de Càritas malmesos per la DANA.