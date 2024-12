Cap a una Llei d’Accessibilitat Universal que abraci totes les barreres

El president de la Comissió per al Foment de l’Accessibilitat, Miquel Llongueras, ha destacat aquest dijous, en el marc de les Primeres Jornades sobre Accessibilitat Universal, la importància d’informar i sensibilitzar per promoure un disseny que tingui en compte la diversitat de la societat. “El que cal és conscienciació i coneixement, perquè sovint actuem des del desconeixement. Dissenyem i fem projectes sense considerar el ventall complet de la societat, que és molt més ampli del que ens imaginem“, ha assenyalat Llongueras. “Considerem que organitzar jornades com aquesta ens ajuda a obrir els ulls. Permeten que el projectista i el dissenyador, en crear alguna cosa, pensin en un ventall més ampli de persones”, ha afegit.

En aquest sentit, Llongueras ha recordat que la Llei actual d’Accessibilitat només regula les barreres arquitectòniques, tot i que ja s’està treballant en una nova legislació universal que inclou barreres cognitives i digitals. “La bretxa digital afecta tant a persones amb discapacitats com a aquelles que no en tenen, almenys aparentment. Moltes vegades, la falta de coneixements en informàtica ens dificulta a tots l’accés a serveis com demanar una cita prèvia o obrir un compte al banc”, ha destacat el president de la Comissió, qui també ha comentat que les obres al carrer representen un obstacle considerable.

Per la seva banda, la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, ha recordat que la Llei d’Accessibilitat Universal està a punt de començar el tràmit parlamentari i que s’espera que entri en vigor al gener. “Aquesta llei i els seus objectius abastaran els entorns físics, així com la comunicació, la informació, el transport, els aspectes cognitius i sensorials”, ha destacat, puntualitzant que s’anirà aplicant gradualment a partir del 2025. “Hem de mentalitzar-nos tots, i especialment els càrrecs públics i les institucions, perquè hi ha coses que ja haurien de ser un fet i començar a aplicar-se de manera immediata“, ha afegit Marín, qui ha lamentat que el procés no sigui més ràpid.

Davant d’una pregunta formulada per la premsa amb relació a les targetes de discapacitat, Marín ha explicat que el Govern està treballant en el disseny d’una targeta que podria estar disponible a mitjans de gener o febrer. D’altra banda, en relació amb la comercialització dels jocs de l’ONCE al Principat, Marín ha comentat que els convenis per a la seva implementació estan gairebé acabats, tot i que encara queden per resoldre algunes qüestions administratives. “Fa una setmana que ens han enviat el conveni definitiu i l’estem acabant de revisar jurídicament. En aquesta època de l’any amb el Nadal, la major part de les activitats administratives es frenen una mica, així que també ho passarem pel mes de gener”, ha concretat.

Les jornades es reprendran aquesta tarda a les 16.00 hores amb la taula rodona ‘Accessibilitat i diversitat’ moderada per Albert Llovera, i continuaran a les 17.00 hores amb la conferència ‘Exemples de bones pràctiques en l’àmbit de l’accessibilitat universal’. Finalment, a les 18.00 hores, es clouran els actes d’avui amb la xerrada ‘Posa’t al meu lloc’, informa l’ANA.