Espai multiús

Canrodes tindrà enllestit l’aparcament de vehicles i el parc de gossos a finals d’aquest mes de juliol

Dels treballs per habilitar la parcel·la quedarà pendent la zona per a autocaravanes en rotació i veure com evoluciona la gespa de l'espai verd

La zona d’aparcament de vehicles de Canrodes, així com el parc per a gossos de 1.500 metres quadrats, estarà disponible a finals d’aquest mes de juliol. Així ho ha explicat el cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, qui ha manifestat que ara queda enllestir els treballs de pintura perquè aquest espai pugui començar a acollir vehicles. Quedarà pendent la zona per a autocaravanes en rotació i veure també com evoluciona la gespa de l’espai verd.

Cal recordar que aquesta parcel·la, que es troba a l’antic camí Ral de la capital, ha de constar de diferents espais, entre els quals un aparcament per a vehicles (que ha de suplir el que hi ha a tocar del Lycée), un parc per a gossos, una mena de refugi climàtic i una zona de pícnic, lavabos públics i una minideixalleria.

Els treballs per habilitar aquesta parcel·la de 10.000 metres quadrats van ser pressupostats per 761.574 euros, i l’aparcament per a cotxes constarà de 144 places i 15 per a autocaravanes, amb zona de pupil·latge per a aquest darrer tipus de vehicles, amb una capacitat de 29 places. De fet, aquesta mateixa setmana el comú ha obert el procés d’adjudicació d’aquests 29 espais d’estacionament. En aquest sentit, les persones interessades tenen fins al 29 d’agost per fer les seves demandes i si se supera l’oferta es farà un sorteig.

El nou espai de Canrodes, amb la zona de descans i el parc de gossos, al fons. | ANA / M.F.