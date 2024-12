Canillo i Aina, de la mà novament per reforçar la tasca comuna d’activitats d’oci

El cònsol major de la corporació de Canillo, Jordi Alcobé, va fer entrega ahir al vespre d’un xec valorat en 473 € a l’associació Aina. Convé fer saber que aquest import equival a la recaptació que es va aconseguir amb l’organització de la castanyada per part de l’administració canillenca.

Una entrega que es va fer al mossèn Ramon amb presència, altrament, de la consellera de Cultura i Tradicions de Canillo, Cristel Torres i el conseller de Finances, Tràmits i Sistemes d’Informació, Joan Antoni Rodríguez. Alcobé, per la seva banda, es va mostrar agraït per “la tasca fonamental que desenvolupa la Casa de Colònies Aina per a Canillo i pel país sencer”, així com al mossèn Ramon en especial per ser “l’ànima de l’entitat”.