Canillo celebra amb èxit la tradicional Fira de Bestiar i Artesania adaptada a les circumstàncies sanitàries

La Fira de Bestiar i Artesania tradicional de Canillo s’ha celebrat aquest diumenge amb una gran afluència de públic i un ambient festiu, malgrat les mesures de prevenció sanitàries aprovades recentment pel Govern que han impedit l’habitual l’exposició d’animals. Davant d’aquestes circumstàncies, el comú va optar per mantenir la celebració i ampliar el nombre d’expositors d’artesania, oficis i gastronomia fins a assolir, finalment, una cinquantena de parades que han omplert el passeig del Telecabina i l’antic càmping Pla.
La jornada ha començat amb la tradicional rebuda del Bisbe al Pont de Santa Creu, seguida de la inauguració oficial davant de la Casa Comuna per part del copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat: el cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, i el cònsol menor, Marc Casal, acompanyats de tot l’equip comunal a més de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.
Entre els moments més destacats del matí, el ball tradicional de l’Esbart de les Valls del Nord i la missa a l’església de Sant Serni oficiada pel copríncep acompanyat de mossèn Ramon, els quals han reunit nombrosos veïns i visitants, a banda de la presència del síndic general, Carles Ensenyat. Durant la cerimònia, Alcobé ha fet un discurs en què ha repassat la història de la parròquia i el seu patrimoni cultural i arquitectònic.