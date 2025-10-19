Facebook X-twitter Instagram Youtube Whatsapp
SUBSCRIU-T'HI
  • Les autoritats, davant el Comú de Canillo. | Comú de Canillo
El Periòdic d'Andorra
Tradicions

Canillo celebra amb èxit la tradicional Fira de Bestiar i Artesania adaptada a les circumstàncies sanitàries

El comú amplia el nombre d'expositors fins a assolir una cinquantena de parades que omplen el passeig del Telecabina i l'antic càmping Pla

La Fira de Bestiar i Artesania tradicional de Canillo s’ha celebrat aquest diumenge amb una gran afluència de públic i un ambient festiu, malgrat les mesures de prevenció sanitàries aprovades recentment pel Govern que han impedit l’habitual l’exposició d’animals. Davant d’aquestes circumstàncies, el comú va optar per mantenir la celebració i ampliar el nombre d’expositors d’artesania, oficis i gastronomia fins a assolir, finalment, una cinquantena de parades que han omplert el passeig del Telecabina i l’antic càmping Pla.

La jornada ha començat amb la tradicional rebuda del Bisbe al Pont de Santa Creu, seguida de la inauguració oficial davant de la Casa Comuna per part del copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano Pentinat: el cònsol major canillenc, Jordi Alcobé, i el cònsol menor, Marc Casal, acompanyats de tot l’equip comunal a més de la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal.

Entre els moments més destacats del matí, el ball tradicional de l’Esbart de les Valls del Nord i la missa a l’església de Sant Serni oficiada pel copríncep acompanyat de mossèn Ramon, els quals han reunit nombrosos veïns i visitants, a banda de la presència del síndic general, Carles Ensenyat. Durant la cerimònia, Alcobé ha fet un discurs en què ha repassat la història de la parròquia i el seu patrimoni cultural i arquitectònic.

Serrano i Alcobé, davant una paradeta. | Comú de Canillo
Comparteix
Notícies relacionades
Andorra registra 61 casos nous de càncer de mama durant 2025, nou dels quals detectats a través del cribratge
Prevenir i acompanyar, les dues cares d’un mateix repte
Toni Gamero celebra que Andorra sigui país donant de còrnies i destaca l’inici d’una nova etapa sanitària solidària

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Comparteix
Notícies destacades
  • Esports, Societat
Roglič corona l’Andorra Cycling Masters en dues proves inèdites disputades al Coll de la Gallina i al centre del país
  • Societat
Trànsit dens a la sortida de la frontera hispanoandorrana amb afectació fins a la rotonda del Canal de les Esquiroles
  • Societat
El Vide Dressing tanca la seva 20a edició donant vida a prop de 5.000 peces i complements de segona mà
Actualitat de les Parròquies
  • Cultura, Parròquies
Canillo recupera Cal Federico, el primer molí elèctric d’Andorra, i el transforma en un espai cultural i de producte local
  • Parròquies, Societat
La Fira del Bestiar i Artesania centra la primera visita oficial del copríncep Josep-Lluís Serrano a la parròquia
  • Parròquies, Societat
El ‘Vide Dressing’ celebra deu edicions amb vuitanta parades i més de cinc mil peces reutilitzades a la Massana
Publicitat
Enquesta
Publicitat
Publicitat
Publicitat

SUBSCRIU-T'HI

De la redacció al teu dispositiu