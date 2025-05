Sessió important del Comú de Canillo

Canillo aprova noves mesures per millorar l’urbanisme, l’eficiència energètica i el benestar dels residents

El Consell de Comú aprova projectes per modernitzar l'espai públic, ampliar serveis comunals i fomentar hàbits saludables amb horts

El Comú de Canillo ha aprovat un conjunt ampli de mesures destinades a reforçar el desenvolupament sostenible de la parròquia. La sessió del Consell, celebrada avui, ha servit per donar llum verda a actuacions que abasten des de l’impuls de la vida saludable i comunitària fins a la millora de l’eficiència energètica i la modernització d’equipaments claus com el telecabina o el centre de serveis d’Incles.

Un dels projectes més destacats és la creació d’uns nous horts socials adreçats a residents d’entre 18 i 65 anys, que disposin d’un mínim de dos anys de residència i no tinguin deutes amb el Comú. L’objectiu és doble: fomentar l’autoconsum d’aliments frescos i convertir l’espai en una eina d’educació ambiental, convivència i benestar personal. Segons ha explicat la consellera d’Afers Socials, Sílvia Mandicó, els horts han de servir per “afavorir la inclusió social i la promoció de valors com la responsabilitat col·lectiva i el respecte a l’entorn”. Cada parcel·la tindrà un màxim de 50 m² i estarà equipada amb caseta i cobert per guardar eines. S’hi preveu també la realització de tallers formatius i trobades comunitàries. Aquesta nova iniciativa conviurà amb el projecte ja existent d’horts per a la gent gran, i s’ha destacat com a pionera al país.

Una altra adjudicació aprovada és la del servei de manteniment de l’enllumenat públic, que passa a mans de l’empresa PIME S.A. per un import total de 120.000 euros: 80.000 euros es destinaran a inversions i 40.000 al manteniment. El projecte incorpora tecnologia LED de baix consum i sistemes intel·ligents de regulació de la llum segons la franja horària o l’activitat a la via pública. Així mateix, es preveuen auditories d’eficiència i protocols de gestió de residus per reduir l’impacte ambiental. El conseller Miquel Casal ha valorat que aquest contracte “permetrà mantenir la xarxa en condicions òptimes, amb un servei eficient, segur i adaptat als veïns de Canillo”.

També s’ha adjudicat la construcció de la xarxa separativa d’aigües al centre del poble de Ransol a l’empresa CAPICSA, per un import de 299.952,15 euros. El projecte preveu la separació de les aigües pluvials i residuals, així com la instal·lació simultània de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm. El conseller Sebastià Plaza ha subratllat que la intervenció “millorarà la gestió del sanejament i reduirà la contaminació de les aigües”, alhora que optimitzarà recursos compartint les obres amb FEDA. També es renovaran voreres i paviments en els trams afectats.

El Comú ha aprovat també el projecte de remodelació de l’edifici del telecabina, adjudicat a la UTE formada per BAU Arquitectura i Origina per 118.450,74 euros. L’actuació té com a finalitat millorar l’experiència dels visitants i reforçar l’atractiu turístic de la zona. El nou espai inclourà diverses botigues i un establiment de restauració amb accés des de l’interior i l’exterior de l’edifici. Aquesta reorganització permetrà, a més, reubicar serveis comunals actualment situats en espais més limitats, i dotar de millors condicions de treball al personal.

Pel que fa a l’àrea d’Incles, s’ha adjudicat a Jorge A. Vitullo el projecte i la direcció d’obra per a la reforma d’un edifici comunal. La configuració inclourà una planta semisoterrada de 725 m² i dues plantes superiors de 350 m² cadascuna, amb espais destinats a l’aparcament de vehicles de servei, magatzems i despatxos administratius. El projecte busca una integració paisatgística amb el seu entorn residencial i funcionalitat adaptada a les necessitats logístiques del Comú.

Finalment, el Consell ha aprovat el finançament del 100 % del cost de les activitats esportives escolars de natació i patinatge per a tots els alumnes dels sistemes andorrà i francès. La mesura estarà vigent durant tot l’any 2025 i té un cost estimat de 66.568,47 euros, distribuït en funció del nombre d’alumnes: 44.246,11 euros per a l’Escola Andorrana (222 alumnes) i 22.322,36 euros per a l’Escola Francesa (112 alumnes). Aquest increment respecte a l’any anterior —on el Comú cobria només el 50 %— reforça el compromís institucional amb l’educació integral i l’activitat física com a eines clau per a la salut i el desenvolupament dels infants.