Campanya d’SMS fraudulents que suplanten la seva identitat amb l’excusa d’haver de renovar la targeta sanitària

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) ha alertat de la detecció d’una campanya de missatges de text (SMS) fraudulents que suplanten la identitat de l’organisme amb l’objectiu d’obtenir dades personals dels ciutadans. Segons ha informat la parapública, els missatges adverteixen els destinataris de la suposada caducitat imminent de la targeta sanitària i els indiquen com procedir per renovar-la. A més, incorporen un enllaç que convida els usuaris a consultar més informació sobre el tràmit. Davant d’aquesta situació, la CASS recorda que mai no sol·licita dades personals a través de missatges de text i alerta de la naturalesa fraudulenta d’aquestes comunicacions.