Camí cap a la dignificació dels animals

En un moment en què el llenguatge evoluciona per dignificar tot allò que anomenem, els animals en situació de vulnerabilitat han fet un pas endavant cap a una protecció més digna. Andorra ha inaugurat les noves instal·lacions del centre caní de protecció d’animals de companyia, a Sant Julià de Lòria, substituint l’antic terme de “gossera” per una denominació que reflecteix millor la feina que s’hi fa.

El ministre d’Agricultura, Guillem Casal, ha explicat que el canvi de nom respon a una voluntat de promoure una visió més respectuosa envers els animals de companyia. “A Andorra volem ser un referent en la protecció i benestar animal. Aquestes instal·lacions modernes són una prova d’aquest compromís”, ha assegurat.

El nou espai compta amb 32 cubicles individuals i dos dobles, dissenyats per oferir el màxim confort. Aquests estan equipats amb plaques calefactables, materials aïllants i una terrassa exterior per a cada animal. També s’han instal·lat 36 plaques elèctriques i 3 aerotermos per assegurar una temperatura adequada durant tot l’any. A més, el centre incorpora tecnologia moderna com videovigilància, altaveus i fil musical, contribuint a un entorn més relaxat.

Els nous espais del centre caní de protecció d’animals de companyia.

La nova infraestructura permet augmentar un 30% la capacitat d’acollida, arribant fins a 60 gossos gràcies als 324 metres quadrats habilitats. “Ara mateix, la capacitat ens permet tenir tots els animals dins de les instal·lacions, però hem previst una transició progressiva perquè els gossos s’adaptin als nous espais”, ha explicat Audrey Montel, presidenta de l’associació GosSos.

El Govern, per la seva banda, treballa en la futura Llei de tinença i protecció animal, la qual vol garantir una regulació clara i efectiva. “La protecció dels animals de companyia és una prioritat del ministeri”, ha afirmat el titular de Medi Ambient, qui ha avançat que el text es presentarà aviat. Montel, però, ha remarcat la necessitat d’anar més enllà: “Cal regular millor la compravenda d’animals”. En aquest sentit, ha incidit en el fet que, ara mateix, no hi ha tants controls per adquirir un animal a través de la compravenda.

Finalment, la presidenta de l’associació ha fet una crida a la responsabilitat, especialment amb l’arribada de les festes. “Els animals no són regals ni joguines. Adoptar-ne un significa assumir un compromís de per vida”, ha conclòs amb fermesa.